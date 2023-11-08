NYT: ни там, ни тут — Байден сталкивается с ограниченностью рычагов влияния США на два конфликта одновременно

Влияние президента США Джо Байдена на Израиль и Украину оказалось гораздо более ограниченным, чем ожидалось, несмотря на центральную роль Вашингтона в качестве поставщика оружия и разведданных, пишет газета The New York Times. Тем не менее удерживать ситуацию под контролем Белому дому не удаётся ни там, ни там. Сейчас Байдену приходится думать, что сделать с усталостью американцев от украинского конфликта, учитывая то, что американское оружие так и не смогло одолеть российскую армию.

Спустя месяц кровопролития в Израиле и 20 месяцев кризиса на Украине президент США Джо Байден сталкивается с пределами своего влияния в двух международных конфликтах, определяющих его президентство.

В течение полутора недель Вашингтон тщетно призывал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху снизить интенсивность бомбардировок Газы и установить гуманитарные паузы в надежде, что ежегодные $3,8 млрд американской военной помощи окажут достаточное влияние на тактику израильского лидера. В телефонном разговоре с американским коллегой Нетаньяху отверг призывы Байдена, заявив, что намерен разрушить сеть туннелей ХАМАС, даже если придётся уничтожить целые жилые кварталы.

На Украине главком ВСУ генерал Валерий Залужный на прошлой неделе произнёс слово, которого американские официальные лица тщательно избегали большую часть года: «тупиковая ситуация». Такая откровенность Залужного затруднит стремление республиканцев проголосовать за дальнейшее финансирование Киева. К тому же многие помощники Байдена считают, что Украина и Россия окопались и не могут каким-либо существенным образом сдвинуть линию фронта, пишет The New York Times.

В обоих случаях влияние Байдена на то, как его союзники ведут военные действия, кажется гораздо более ограниченным, чем ожидалось, несмотря на его центральную роль как поставщика оружия и разведданных. Однако глубокая вовлечённость Соединённых Штатов в оба конфликта приведёт к тому, что наследие Байдена будет зависеть от действий Тель-Авива и Киева и исхода двух вооружённых противостояний в обеих странах.