NYT: ни там, ни тут — Байден сталкивается с ограниченностью рычагов влияния США на два конфликта одновременно
Спустя месяц кровопролития в Израиле и 20 месяцев кризиса на Украине президент США Джо Байден сталкивается с пределами своего влияния в двух международных конфликтах, определяющих его президентство.
В течение полутора недель Вашингтон тщетно призывал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху снизить интенсивность бомбардировок Газы и установить гуманитарные паузы в надежде, что ежегодные $3,8 млрд американской военной помощи окажут достаточное влияние на тактику израильского лидера. В телефонном разговоре с американским коллегой Нетаньяху отверг призывы Байдена, заявив, что намерен разрушить сеть туннелей ХАМАС, даже если придётся уничтожить целые жилые кварталы.
На Украине главком ВСУ генерал Валерий Залужный на прошлой неделе произнёс слово, которого американские официальные лица тщательно избегали большую часть года: «тупиковая ситуация». Такая откровенность Залужного затруднит стремление республиканцев проголосовать за дальнейшее финансирование Киева. К тому же многие помощники Байдена считают, что Украина и Россия окопались и не могут каким-либо существенным образом сдвинуть линию фронта, пишет The New York Times.
Ссылки по теме
-
Judging Freedom: фиаско США на Ближнем Востоке стало «манной небесной» для России и Китая
-
CNN: поддержка Израиля грозит Байдену поражением на выборах 2024 года
-
Hill: Киев боится остаться не у дел, пока американский конгресс борется за Израиль
-
NBC News: поддержка Байденом военного ответа Израиля приведёт к изоляции США на мировой арене