Judging Freedom: фиаско США на Ближнем Востоке стало «манной небесной» для России и Китая

Провал ближневосточной политики Вашингтона сыграл на руку Москве и Пекину. Теперь они могут с полным правом заявлять, что на месте США они не допустили бы текущего палестино-израильского кризиса, и обвинять администрацию Байдена в обострении ситуации, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom американский профессор Джон Миршаймер.

Давайте поговорим о НАТО и Западной Европе. Каких действий со стороны Соединённых Штатов по решению этой проблемы они ожидают?

ДЖОН МИРШАЙМЕР, профессор политологии: Сомневаюсь, что у них есть какие-то ожидания. Я думаю, все эти люди понимают, что у этой проблемы нет решения. Полагаю, что Тони Блинкен и Джо Байден тоже это понимают. Мы находимся в ситуации, когда решения просто не существует.

Даёт ли происходящее возможность Владимиру Путину или председателю Си продемонстрировать лидерство?

ДЖОН МИРШАЙМЕР: Несомненно! Это манна небесная для этих двоих. Прежде всего, они извлекают выгоду, выдвигая аргумент о том, что Соединённые Штаты, которые несли или несут главную ответственность за попытку урегулирования этого конфликта между палестинцами и израильтянами, потерпели неудачу.

Мы потерпели фиаско. И они на это указывают. И они утверждают, что если бы они или международное сообщество имели более заметную роль в этом процессе, то мы бы добились успеха в решении этой проблемы.

Более того, они утверждают, что теперь, когда разразился этот масштабный конфликт, Соединённые Штаты плохо с ним справляются. Потому что вместо того, чтобы попытаться урегулировать конфликт, успокоить израильтян и попытаться выработать своего рода временное соглашение, мы просто подливаем масло в огонь и ещё сильнее усугубляем ситуацию.

И этот довод находит отклик у людей по всей планете. Он находит отклик среди жителей США, в том числе среди многих американских евреев, которые очень заинтересованы в том, чтобы этот конфликт разрешился раз и навсегда, потому что для них это тоже кошмарный сценарий.

Дата публикации 03 ноября 2023 года.