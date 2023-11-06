Judging Freedom Оригинал

Judging Freedom: фиаско США на Ближнем Востоке стало «манной небесной» для России и Китая

Материал представлен в переводе ИноТВ
Провал ближневосточной политики Вашингтона сыграл на руку Москве и Пекину. Теперь они могут с полным правом заявлять, что на месте США они не допустили бы текущего палестино-израильского кризиса, и обвинять администрацию Байдена в обострении ситуации, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom американский профессор Джон Миршаймер.

Давайте поговорим о НАТО и Западной Европе. Каких действий со стороны Соединённых Штатов по решению этой проблемы они ожидают?

ДЖОН МИРШАЙМЕР, профессор политологии: Сомневаюсь, что у них есть какие-то ожидания. Я думаю, все эти люди понимают, что у этой проблемы нет решения. Полагаю, что Тони Блинкен и Джо Байден тоже это понимают. Мы находимся в ситуации, когда решения просто не существует.
 
Даёт ли происходящее возможность Владимиру Путину или председателю Си продемонстрировать лидерство?
 
ДЖОН МИРШАЙМЕР: Несомненно! Это манна небесная для этих двоих. Прежде всего, они извлекают выгоду, выдвигая аргумент о том, что Соединённые Штаты, которые несли или несут главную ответственность за попытку урегулирования этого конфликта между палестинцами и израильтянами, потерпели неудачу.
 
Мы потерпели фиаско. И они на это указывают. И они утверждают, что если бы они или международное сообщество имели более заметную роль в этом процессе, то мы бы добились успеха в решении этой проблемы.
 
Более того, они утверждают, что теперь, когда разразился этот масштабный конфликт, Соединённые Штаты плохо с ним справляются. Потому что вместо того, чтобы попытаться урегулировать конфликт, успокоить израильтян и попытаться выработать своего рода временное соглашение, мы просто подливаем масло в огонь и ещё сильнее усугубляем ситуацию.
 
И этот довод находит отклик у людей по всей планете. Он находит отклик среди жителей США, в том числе среди многих американских евреев, которые очень заинтересованы в том, чтобы этот конфликт разрешился раз и навсегда, потому что для них это тоже кошмарный сценарий.
 
Дата публикации 03 ноября 2023 года.
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источник
Judging Freedom США Северная Америка
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