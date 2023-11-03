ABC News: эксперты предупреждают о негативном влиянии войны в Газе на здоровье миллионов людей

Резко обострившийся вооружённый конфликт между Израилем и ХАМАС способен привести к глобальному кризису в сфере общественного здравоохранения, предупредил эксперт по медицинским вопросам в интервью ABC News. По его словам, в то время как люди в охваченных войной регионах непосредственно подвергаются физическим и психологическим страданиям, последствия конфликта начинают распространяться далеко за границы этой территории, вызывая долгосрочные негативные последствия.

А теперь, как предупреждают эксперты, войны за рубежом могут привести к глобальному кризису системы общественного здравоохранения. Они говорят, что пока люди в охваченных войной регионах страдают от физических и психологических расстройств, остальные также могут пострадать из-за проблем с психическим и физическим здоровьем, вызванных страхом и стрессом. Медицинский обозреватель ABC News и врач Стэнфордской детской больницы доктор Алок Пател расскажет нам об этом больше.



Доктор Пател, как это происходит? Как могут люди, не имеющие прямого отношения к этим войнам, пострадать от их последствий с психической и физической стороны?



АЛОК ПАТЕЛ, медицинский обозреватель ABC News: Если говорить проще, Диана, то все мы как люди запрограммированы на то, чтобы быть чуткими созданиями. И когда мы видим или слышим истории про других людей, которые страдают, это действительно на нас влияет. И любой, кто работал с людьми, пережившими травму, может подтвердить тот факт, что мы тоже можем испытать то, что называется «замещающей травмой», — когда мы видим эти изображения, слышим о том, что происходит с теми, кто был вынужден покинуть свой дом или был ранен, чьи друзья или семьи находятся в опасности. И это на самом деле может вызвать симптомы посттравматического стресса: у вас может проявиться депрессия, беспокойство и бессонница, поскольку мы пытаемся сообразить, что могло бы стать решением, позволяющим положить конец всем этим страданиям. Также важно отметить, как вы уже упомянули, что это выходит далеко за рамки физических последствий войны, будь то травмы от сдавливания, ожоги или ранения. Есть также и косвенные последствия, такие как отсутствие доступа к медицинскому обслуживанию, вынужденное перемещение многих миллионов людей, нехватка еды и воды, антисанитария, воздействие на здоровье матерей и детей — и такие широкомасштабные последствия, влияющие на психическое здоровье людей. Причём это затрагивает сотни миллионов людей во всём мире, в связи со всеми существующими сейчас конфликтами. Это глобальная катастрофа в области здравоохранения.



А теперь, доктор Пател, эти эксперты заявляют, я цитирую: «Косвенные последствия для здоровья иногда сохраняются ещё долгое время после окончания войны». Насколько долгим может быть эффект, о котором мы говорим? И как можно определить, когда это влияет на нас настолько, что нам требуется профессиональное вмешательство, чтобы сохранить здоровье?



АЛОК ПАТЕЛ: Когда мы рассматриваем косвенные последствия войны, то смотрим на исследования. Вы можете увидеть проявляющиеся с течением времени последствия войн в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии, Сирии, Эфиопии, Йемене, на Украине — а теперь и то, что мы видим сейчас, когда наблюдаем за происходящим в Израиле и в секторе Газа. Это просто поражает, когда видишь, что может произойти, как разрушается инфраструктура системы здравоохранения в зоне боевых действий и как люди внезапно лишились доступа к получению профилактической помощи или к возможности лечить хронические заболевания. Это влияние может длиться всю жизнь. Существуют даже исследования, изучающие риск, которому подвергаются дети, когда они рождаются в зоне конфликта, как это может повлиять на их долгосрочное развитие и токсический стресс. Это просто ужасно для нашего мозга и способно повысить риск возникновения множества различных заболеваний. И как люди, которые становятся свидетелями всего этого, могут начать испытывать чувство вины, беспомощности, тревоги — и теряют покой и сон. Поэтому так важно проверять собственное состояние и смотреть, как это влияет на вашу повседневную жизнь. И здесь совершенно нормально немного отойти назад или обратиться за помощью, пока вы пытаетесь осознать всё происходящее.



Итак, доктор Пател, что же люди могут сделать прямо сейчас, чтобы позаботиться о своём физическом и психическом здоровье? И должны ли мы сделать то же самое для наших детей?



АЛОК ПАТЕЛ: Это действительно важно, чтобы люди выделили время для наблюдения за своим состоянием и спросили себя: а как у меня дела, как моё психическое здоровье? Проверьте также состояние своих друзей и членов семьи. И хотя это может показаться нелогичным для нашего общества, которое хочет обращать большое внимание на новости, однако делать паузы, чтобы отстраниться на время от заголовков новостей и от социальных сетей, а также поощрять это и в отношении ваших детей, может пойти на пользу не только для нашего психического здоровья, но и действительно способно помочь нашему мозгу переработать всё происходящее, упорядочить нашу эмоциональную регуляцию и наши суждения. Также очень хорошая идея — обратиться за помощью и побудить окружающих сделать то же самое, будь то помощь со стороны друзей и коллег или профессиональная терапия. И наконец, последнее, но не менее важное: подумайте о том, чтобы попытаться направить свою энергию на что-то действенное. Это может быть участие в правозащитном проекте, могут быть пожертвования, могут быть беседы с теми людьми, у которых могут быть пострадавшие друзья или родственники. Сделайте что-то конструктивное, что, по вашему мнению, вы можете совершить. Потому что я думаю, что сейчас главный посыл должен заключаться в том, что пока все мы ждём, когда мировое сообщество сможет найти ответ и найти путь к миру, мы все можем сделать что-то хорошее для самих себя, а также проявить больше чуткости и сострадания.



Думаю, это то, что все мы могли бы попытаться сделать. Доктор Пател, спасибо вам!



АЛОК ПАТЕЛ: Спасибо вам.



Дата выхода в эфир 01 ноября 2023 года.