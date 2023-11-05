CNN: поддержка Израиля грозит Байдену поражением на выборах 2024 года

Американские мусульмане помогли Джо Байдену одержать победу в штате Мичиган во время президентских выборов 2020 года, сообщает CNN. Однако его непоколебимая поддержка Израиля в войне на Ближнем Востоке лишает главу Белого дома голосов избирателей-мусульман, что грозит ему поражением на грядущих выборах.
Американские мусульмане помогли Джо Байдену одержать победу в штате Мичиган во время президентских выборов 2020 года, однако теперь тот факт, что он твёрдо встал на сторону Израиля в нынешней войне на Ближнем Востоке, ставит их поддержку под вопрос, сообщает CNN.
После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября администрация Байдена заявила о непоколебимой поддержке израильтян, при этом Белый дом не установил для них никаких красных линий и не стал выступать с призывом к прекращению огня даже после гибели тысяч мирных граждан в секторе Газа. В результате те американские мусульмане, которые ещё месяц назад без сомнения поддерживали Байдена, изменили своё отношение к нему.
«Он поставил нас в очень трудную ситуацию, — заявила каналу CNN Эман Хамуд, американский адвокат палестинского происхождения. — Для меня с моральной точки зрения стало почти невозможно голосовать за кого-то, кто в последние несколько недель занимал ту же позицию, что и он».
Американцы арабского происхождения и американцы-мусульмане составляют небольшой процент населения, но они обладают огромным влиянием в таких штатах, как Мичиган, где избиратели сейчас чувствуют себя обиженными и преданными администрацией Байдена, что может стоить главе Белого дома победы не только в этом штате, но и в целом на президентских выборах 2024 года.
Аналитическое исследование организации Emgage показало, что в Мичигане проживает более 200 тыс. американских избирателей-мусульман, из которых 146 тыс. участвовали в выборах 2020 года. Тогда Байден одержал победу в этом штате с перевесом всего в 155 тыс. голосов.
«Это просто доказывает, что администрации Байдена для победы нужны голоса мусульман», — заявила Нада Аль-Ханути, исполнительный директор Emgage Michigan.
Канал CNN пообщался с десятком местных мусульман-демократов, которые голосовали за Байдена, агитировали за него и даже жертвовали деньги на его предвыборную кампанию. И все они заявили, что не стали бы сейчас отдавать за него свой голос, даже если бы он поддержал основной запрос мусульманской общины о немедленном прекращении огня в секторе Газа.
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