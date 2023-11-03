Больше никаких карт-бланшей для Украины — кандидат в президенты США Рон Десантис

Кандидат в президенты США и губернатор штата Флорида Рон Десантис уверен, что бесконтрольная поддержка Украины должна прекратиться. Он пояснил, что президент уже отправил на Украину огромные суммы, при этом так и не представил внятную стратегию. До сих пор непонятно, как достичь результата в этом случае. «Нельзя тратить сотни миллиардов долларов на исход, который не очень-то отличается от нынешней ситуации», — заявил политик в интервью каналу MSNBC.

В президентском законопроекте упоминается поддержка Украины, поддержка Израиля, деньги на южную границу. Что я там ещё четвёртое забыл? Тайвань. Украина, Израиль, южная граница и Китай-Тайвань, точно.

Звучит, как вполне себе неплохой законопроект для республиканцев и демократов. Но я хотел спросить вас конкретно про Украину. Как Соединённым Штатам быть в отношении финансирования Украины в дальнейшем?

Вы поддерживаете финансирование Украины на тех уровнях, которые предложил президент Байден?

РОН ДЕСАНТИС, кандидат в президенты США: Во-первых, по границе. Он не предоставляет средства, которые остановили бы проблему. Он даёт деньги, чтобы регистрировать больше прибывающих нелегальных мигрантов. И я думаю, это в конечном итоге приведёт к обострению ситуации.





В пятницу я выступал с речью в исследовательском институте Heritage Foundation, в которой изложил нашу стратегию национальной безопасности. Мы должны сконцентрироваться на Индо-Тихоокеанском регионе. То, что Байден делает там сейчас, недостаточно для сдерживания Китая.





Именно это является главной угрозой нашей стране. Я думаю, Россия враждебно настроена по отношению к Соединённым Штатам, но я считаю, что их угроза более актуальна для Европы. Так что нам надо, чтобы и Европа активизировалась.





Некоторые уже это сделали. Больше никаких карт-бланшей и слепых трат для Украины.

Вы говорите, что Соединённые Штаты не должны слепо финансировать Украину, и я согласен. Думаю, много американцев с вами согласятся. Но поддерживаете ли вы дальнейшее финансирование Украины в принципе, и если да, то на какой срок?

РОН ДЕСАНТИС, кандидат в президенты США: Я бы не стал делать то, что делает Байден, а это предоставление пособий тамошним бюрократам, финансирование зарплат, малого бизнеса. Мы поддерживали оборонительное вооружение, чтобы не позволить Путину захватить страну.





Поэтому как президент я собираюсь использовать ресурсы. Я заставлю европейцев больше участвовать. Я сделаю больше в отношении энергетики, больше в отношении Китая, который, кстати, является главным бенефициаром от ситуации на Украине.





Я бы ни за что не стал просто отправлять туда пустые чеки. Потому что, знаете, что они хотят сделать? Они сейчас просят 60 миллиардов. Но потом в начале следующего года они вернутся и попросят ещё минимум 100 миллиардов.





Мы уже вложили туда очень много денег. Но они так и не смогли сформулировать последовательную стратегию. Как это всё закончится? Ведь наш интерес состоит в том, чтобы довести это до конца таким образом, чтобы оставить Россию под замком. Но нельзя тратить сотни миллиардов долларов на исход, который не очень-то отличается от нынешней ситуации.

Я просто хочу уточнить, потому что вы говорили о том, как бы вы потратили эти деньги. Вы не упомянули… Я знаю, вы поддерживали идею оборонительного вооружения для Украины, когда администрация Обамы выступала против. Мне интересно, вы поддерживаете идею оружия для Украины сегодня, во время нынешнего противостояния?

РОН ДЕСАНТИС, кандидат в президенты США: Не только это, я поддерживал эту идею и при Трампе, и я поддерживал самые первые шаги при Байдене. Но сейчас, я думаю, всё иначе. Наш оружейный запас снизился. Как мы сможем справиться со всеми непредвиденными обстоятельствами?





Как мы используем наших европейских союзников, чтобы они выступили вперёд и заполнили некоторые пробелы. Когда президент выступал с речью в Овальном кабинете, он заявил: «Мы — Соединённые Штаты Америки, мы со всем справимся!»





Но реальность состоит в том, что нам нужно расставлять приоритеты. У нас нет возможности заполнить каждый уголок мира. Поэтому я бы поставил на первое место Индо-Тихоокеанский регион, предоставил помощь Израилю и заставил европейцев помогать Украине и довести дело до конца.

Дата выхода в эфир 02 ноября 2023 года.