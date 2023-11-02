Axios: американцы стали меньше поддерживать Украину

В США растёт число американцев, которые считают, что их страна «слишком много» помогает Украине, публикует Axios выводы нового опроса института Гэллапа. Такая тенденция отражает разногласия среди республиканцев по вопросу дополнительной помощи Киеву.

В октябре доля американцев, которые считают, что США «слишком много» помогают Украине, подскочила до 41%, приводит Axios результаты опроса института Гэллапа. На общественное мнение повлияло растущее беспокойство конгрессменов-республиканцев по вопросу выделяемых Киеву средств.

Как рассказывает издание, большинство американцев считают, что Соединённые Штаты слишком много делают для помощи Украине. Среди республиканцев такой точки зрения придерживаются 62% опрошенных, а среди беспартийных – 44%. В июне эти показатели составляли 50% и 10% соответственно. Лишь треть респондентов считает, что Вашингтон помогает «достаточно» — меньше, чем 43% в июне. Наконец, четверть участников опроса заявили, что американской помощи выделяется недостаточно.

Настроения опрошенных отражают растущие разногласия республиканцев в конгрессе по вопросу дополнительной помощи Украине, отмечает Axios. Лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл настаивает на удвоении предлагаемой суммы, тогда как новый спикер палаты представителей Майк Джонсон согласен отправить меньше $61 млрд, которые требует Белый дом.