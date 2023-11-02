Politico: Украина умоляет США об увеличении поддержки и подготовке военных

Украинские официальные лица и их союзники в Европе активизировали лоббистскую кампанию в США. Как пишет Politico, они умоляют предоставить Киеву новое оружие и возможность для обучения войск, однако поддержка со стороны Вашингтона оказалась в опасности в связи с появлением нового руководства в палате представителей и кризисом на Ближнем Востоке.

Украинские официальные лица и их союзники в Европе активизировали лоббистскую кампанию в США, чтобы получить новое оружие и возможность для обучения войск. Однако, пишет Politico, поддержка со стороны Вашингтона оказалась в опасности в связи с появлением нового руководства в палате представителей и кризисом на Ближнем Востоке.

Как продолжает издание, делегация в составе украинских чиновников, военных и советников в конце прошлой недели приехала в американскую столицу с новым списком желаний. А желает она, чтобы американская морская пехота обучила украинские войска высадке десанта, чтобы Америка поставила Киеву новые системы ПВО для поражения российских планирующих авиабомб, наносящих большой урон украинским войскам, а также предоставила армейские тактические ракетные комплексы ATACMS большой дальности с боеголовкой типа тех, что администрация Байдена тайно отправила на Украину в прошлом месяце.

Этот визит стал составной частью масштабной кампании давления, которую проводит Украина и её союзники в попытке получить дополнительную помощь в условиях, когда международная поддержка начинает ослабевать. Долгожданное весеннее контрнаступление Украина начала с опозданием, благодаря чему российские войска получили возможность закрепиться на позициях. Успехов в ходе этого наступления у Киева немного. По оценкам американского военного командования, у Киева осталось всего несколько недель, после чего наступит зима и боевые действия заглохнут.

В то же время конфликт между Израилем и ХАМАС отвлёк внимание от бедственного положения Киева. Воскресенье принесло Украине новые плохие новости. Новый спикер палаты представителей Майк Джонсон просигнализировал о том, что на этой неделе он представит проект закона о помощи Израилю, и это будет отдельный законопроект, куда не войдет помощь Киеву.

В последнее время Владимир Зеленский всё чаще выступает с призывами о помощи. В понедельник он провёл встречу с группой законодателей из конгресса, где идут дебаты о дальнейшей помощи. Зеленский в социальных сетях повторил свой аргумент о том, что Россия угрожает не только Украине, но и всей Европе.

Европейские политики также активизируют кампанию поддержки Украины. Одна из фракций заявила о своём намерении совершить поездку в США и объяснить американскому народу, что поставки военной помощи Киеву создают рабочие места в Америке. Такая помощь исключительно важна для Украины, которая продолжает отражать удары российских войск, заявили члены делегации в интервью.