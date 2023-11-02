Politico: Украина умоляет США об увеличении поддержки и подготовке военных
Украинские официальные лица и их союзники в Европе активизировали лоббистскую кампанию в США, чтобы получить новое оружие и возможность для обучения войск. Однако, пишет Politico, поддержка со стороны Вашингтона оказалась в опасности в связи с появлением нового руководства в палате представителей и кризисом на Ближнем Востоке.
Как продолжает издание, делегация в составе украинских чиновников, военных и советников в конце прошлой недели приехала в американскую столицу с новым списком желаний. А желает она, чтобы американская морская пехота обучила украинские войска высадке десанта, чтобы Америка поставила Киеву новые системы ПВО для поражения российских планирующих авиабомб, наносящих большой урон украинским войскам, а также предоставила армейские тактические ракетные комплексы ATACMS большой дальности с боеголовкой типа тех, что администрация Байдена тайно отправила на Украину в прошлом месяце.
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