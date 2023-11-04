19FortyFive: США находятся на пороге второй гражданской войны

Общество в США сейчас поляризовано, как никогда с XIX века, пишет 19FortyFive. И демократы, и республиканцы обвиняют друг друга в подрыве вершины свобод — демократии, что может послужить сигналом к масштабному конфликту. Кроме того, противостояние наверняка обострится в ходе президентских выборов и грозит вылиться для Америки в новую гражданскую войну.

Идёт ли в Соединённых Штатах Америки вторая гражданская война? Таким вопросом задаётся журналист 19FortyFive, и тут же даёт уклончивый ответ: США сейчас, похоже, поляризованы, как никогда с XIX века.

Времена, когда единая нация сплачивалась для победы над общим врагом, стали далёким воспоминанием ушедшей эпохи. И демократы, и республиканцы тычут пальцами друг в друга, обвиняя оппозицию в подрыве демократии.

Когда на карту поставлена демократия — вершина свобод, которыми дорожат американцы, — это может быть сигналом к масштабному конфликту, подчёркивает издание.

Конечно, человеческий инстинкт по природе своей тяготеет к плохим новостям, и проще вспомнить, что раньше было лучше, оглянувшись на более оптимистичный 2008 год, когда Барак Обама и Джон Маккейн подавали надежды.

Тем не менее трудно вспомнить время, когда два вероятных кандидата в президенты на предстоящих выборах были такими полными противоположностями друг другу.

Кандидату от республиканцев Дональду Трампу не чужд агрессивный подход к победе на выборах. В конце концов, именно нарушение общепринятых норм политических дебатов помогло ему победить в 2016 году. В последние дни своего президентства он выступил с пламенной речью перед своими сторонниками в Вашингтоне. Через два часа после этого в Капитолий проникли участники беспорядков, которые многие назвали атакой на демократию. Причастность бывшего президента оспаривается, однако федеральные прокуроры считают её достаточной для предъявления ему уголовного обвинения. В последние дни пребывания Трампа у власти напряжение спало, успокоился и бывший президент — во всяком случае до недавних пор.

Четыре обвинительных заключения и гражданские процессы, появившиеся, казалось бы, из ниоткуда, изменили ситуацию, и теперь Трамп публикует угрозы, написанные заглавными буквами. Возможно, это было бы не столь актуально, если бы у 77-летнего кандидата было мало шансов на победу.

Однако Трамп лидирует в республиканской первичной гонке с огромным отрывом, а последние опросы общественного мнения показывают, что он сравнялся с действующим президентом Джо Байденом. Выборы, которые, скорее всего, станут реваншем 2020 года, будут сопровождаться тесной борьбой.

Говоря откровенно, трудно представить, что Байден или его сторонники отреагируют так же, как Трамп и его приверженцы, если демократ проиграет выборы в следующем году, считает автор статьи. Байден смирился со статусом «переходного кандидата» задолго до прихода в Белый дом и, вероятно, был вынужден баллотироваться вновь только из-за непопулярности вице-президента и естественного преемника Камалы Харрис.

Для Трампа же это последний шанс. Если он выиграет выборы, то срок его полномочий будет ограничен; если нет, то он будет кандидатом, которому далеко за 80. Шансы на то, что в 2028 году Трампа не будет, велики. Если он твёрдо намерен вернуться в Белый дом, то какие у него есть варианты, кроме радикальных мер?

«Можно ли с уверенностью сказать, что США находятся в середине второй гражданской войны? Нет. Можно ли с уверенностью сказать, что США находятся на пороге второй гражданской войны? Возможно, да», — заключает 19FortyFive.