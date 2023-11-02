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Hill: законодатели от республиканцев сомневаются в когнитивных способностях Байдена

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Во время интервью в прямом эфире Fox News при участии сразу нескольких лидеров Республиканской партии ни один из них не ответил положительно на вопрос о том, считают ли когнитивные способности действующего президента США Джо Байдена достаточными для того, чтобы он занимал эту должность. В свои 80 лет Байден уже является старейшим президентом США, а если его переизберут снова в будущем году, то к концу второго президентского срока ему исполнится 86 лет, пишет The Hill.
Hill: законодатели от республиканцев сомневаются в когнитивных способностях Байдена
AP

Законодатели от Республиканской партии из палаты представителей в прямом эфире телеканала Fox News не согласились подтвердить, что президент США Джо Байден обладает в настоящий момент достаточными когнитивными способностями, чтобы занимать этот пост. А некоторые из них даже выразили мнение, что такой руководитель подвергает страну опасности, сообщает The Hill.

Во время передачи с телеведущим Fox News Шоном Хэннити, который в среду вечером проводил интервью в прямом эфире с несколькими лидерами Республиканской партии, он также задал им вопрос о том, кто из присутствующих считает, что президент Байден «достаточно силён» в когнитивном отношении для того, чтобы занимать эту должность. Хэннити попросил поднять вверх руки всех, кто придерживается такого мнения, поясняется в статье.

Однако ни один из числа законодателей от Республиканской партии из палаты представителей, которые присутствовали в зале, не поднял руки. Незадолго до этого вопроса в эфире Fox News был показан рекламный ролик от национального комитета Республиканской партии, где демонстрировалось, как Байден, похоже, запнулся в собственных словах, пишет The Hill.

Комментируя это видео и вопрос о нынешнем состоянии Байдена, новоизбранный спикер Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) ответил: «Я думаю, что каждый американец чувствует то же самое, что и мы. Вы слышали вздохи в зале, нам больно на такое смотреть. Я считаю, что это очень опасно». Как подчеркнул Джонсон, в такой сложной международной ситуации, как сейчас, важно «продемонстрировать силу». 

А подобные проявления слабости, которые можно увидеть, наблюдая за президентом Байденом, лишь «привлекают волков», заявил Джонсон. «Мы это знаем, и поэтому нам так сложно на это смотреть», — заключил он.

Представитель большинства в палате представителей Том Эммер (республиканец от штата Миннесота) также поддержал это мнение, сравнив Байдена с профессиональными спортсменами, которые иногда «задерживаются слишком долго» даже после того, как они уже «немного потеряли скорость», говорится в статье.

Республиканцы уже давно критикуют возраст Байдена, а также его физическое и умственное состояние. Эта критика началась ещё с момента его предвыборной кампании в 2020 году и продолжалась на протяжении всего пребывания Байдена в Белом доме, напоминает The Hill. Однако она ещё больше усилилась после того, как он объявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок на выборах 2024 года.

Даже члены собственной партии Байдена выражают обеспокоенность по поводу его возраста и способности полностью отработать второй срок, если ему удастся вновь выиграть выборы, отмечается в статье. Многочисленные опросы, проведённые в последние месяцы, показывают, что среди сторонников Демократической партии тоже растёт обеспокоенность по поводу физических и умственных способностей президента.

В свои 80 лет Байден уже является старейшим президентом США. А если его переизберут в 2024 году, то к концу второго срока ему исполнится 86 лет. В то же время сам президент утверждает, что хотя избиратели вправе обсуждать его возраст, однако они должны судить по его способности выполнять порученную ему работу, заключает The Hill.

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