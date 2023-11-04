NBC News: поддержка Байденом военного ответа Израиля приведёт к изоляции США на мировой арене

Коллеги Джо Байдена обеспокоены тем, что поддержка Вашингтоном военного ответа Израиля по ХАМАС приведёт к дальнейшей изоляции Соединённых Штатов на международной арене, сообщает телеканал NBC со ссылкой на действующих и бывших высокопоставленных американских чиновников. В начале вспыхнувшего палестино-израильского конфликта Байден больше внимания уделял гуманитарной стороне вопроса, однако с недавних пор его риторика перестала учитывать страдания палестинского гражданского населения.

По мере усугубления гуманитарного кризиса в секторе Газа и продолжающегося роста числа погибших среди палестинского гражданского населения высокопоставленные чиновники в администрации Джо Байдена обеспокоены по поводу того, как израильтяне ведут войну против ХАМАС, и выражают неуверенность в том, можно ли их обуздать, сообщает телеканал NBC News.

Кроме того, коллеги американского лидера обеспокоены возможной дальнейшей изоляцией США на мировой арене из-за тесной связи президента Джо Байдена с Израилем, поскольку его могут обвинить в «некоторых действиях» израильских военных. По данным NBC News, в начале вспыхнувшего палестино-израильского конфликта Байден больше внимания уделял гуманитарной стороне вопроса, однако с недавних пор его риторика заострена на военном ответе Израиля.

Как ожидается, конфликт будет продолжительным, и разногласия между Белым домом и Израилем по поводу того, как проводятся военные действия, будут только усиливаться. В Вашингтоне беспокоятся о том, что постоянные атаки Израиля, несущие смерть палестинским мирным жителям, рискуют разжечь более масштабные беспорядки на Ближнем Востоке и одновременно подорвут другие внешнеполитические усилия Байдена, особенно когда речь идёт об арабских союзниках Америки.

На прошлой неделе Байден и его главные помощники скорректировали публичное послание Белого дома, подчеркнув обеспокоенность по поводу положения палестинского гражданского населения и усилий США по предоставлению ему гуманитарной помощи. Смена риторики Байдена последовала за растущей критикой внутри США и за рубежом в связи со скоропалительной и решительной поддержкой президентом Соединённых Штатов военного ответа Израиля против ХАМАС.

«Если дела действительно пойдут плохо, мы хотим иметь возможность сослаться на наши прошлые заявления», — заявил анонимный высокопоставленный представитель правительства США телеканалу. Чиновник заявил, что администрацию особенно беспокоит распространение слухов о том, что Байден поддерживает все военные действия Израиля и что предоставленное США оружие использовалось для убийства палестинских мирных жителей, многие из которых — женщины и дети. В Пентагоне заявили, что США не вводят никаких ограничений на оружие, которое поставляется американцами Израилю.

По словам представителей администрации, Байден и его команда по национальной безопасности активно работали в кулуарах в целях убедить Израиль не торопиться с военным ответом ХАМАС, включая наземное вторжение в сектор Газа. Согласно данным источников NBC News, визит Байдена в Израиль 18 октября, когда он провёл на месте событий всего несколько часов, был в основном направлен на то, чтобы задержать израильтян, и сопровождался обязательством Израиля допустить гуманитарную помощь в сектор Газа, завершает телеканал.