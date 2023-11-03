Американский экономист: провальная политика США привела к нынешней войне между Израилем и Палестиной

США доминировали в мире на протяжении последних 50 лет, при этом они постоянно вмешивались в ситуацию на Ближнем Востоке, заявил в интервью Dialogue Works профессор экономики Массачусетского университета Ричард Вольф. Всё это время они финансировали и вооружали Израиль, пытаясь при этом примирить израильтян с палестинцами. Однако политика Соединённых Штатов потерпела провал, а их усилия не решили проблему, из-за чего сейчас вспыхнула война, отметил экономист.

РИЧАРД ВОЛЬФ, профессор экономики Массачусетского университета: Помогать Израилю в эти дни означает предоставлять им финансовые и военные средства для ведения войны. Помогать палестинцам в эти дни означает, по мысли господина Блинкена, давать им гуманитарную помощь: некоторое количество еды, лекарств и тому подобного.



Это всё равно, что сказать: «Я могу делать и то, и другое. Разве я не замечательный? Я делаю и то, и другое. Я помогаю тебе наносить ему раны, а затем я даю ему лекарства». Тут нет никакого равенства. Вы делаете ужасные вещи, поскольку палестинцы хотят не помощи, а того, чтобы их не бомбили, чтобы им не причиняли боль, чтобы им не приходилось жить в тюрьме под открытым небом — именно так палестинцы описывают своё положение в секторе Газа.



Господин Блинкен продолжает политику, в рамках которой он ведёт себя как союзник Израиля. И об этом говорю не я, об этом неоднократно заявлял президент Байден. Они на стороне Израиля. И они приняли решение, которое я считаю для них правильным. Но то, что сказал господин Байден, и то, что сказал господни Блинкен в первые две недели после 7 октября, было монументально саморазрушительным для Соединённых Штатов. Звучало это так, будто они давали господину Нетаньяху, который не может заручиться поддержкой большинства в своей собственной стране, даже сейчас, во время нашей беседы, опросы показывают, что большинство людей не довольны тем, что делает господин Нетаньяху…



Поэтому господин Байден и господин Блинкен установили ассоциативную связь между Соединёнными Штатами и Израилем, говоря о карт-бланше, говоря о своей поддержке. Всему миру было продемонстрировано, что Израиль вместе с Соединёнными Штатами и наоборот.



И стало ясно, — как уже давно должно было произойти, — что это провальная политика, поскольку Соединённые Штаты приблизительно 50 лет финансировали и вооружали Израиль и оказывали гуманитарную помощь Палестине, но это не решило проблему. Мы получили войну именно потому, что эта проблема не была решена.



Соединённые Штаты доминировали в мире на протяжении последних 50 лет. Они постоянно вмешивались в ситуацию на Ближнем Востоке. Говорили, что делалось это для того, чтобы примирить и сблизить две стороны. Хорошо. Но нужно прийти к осознанию того, что данное усилие провалилось. Если именно таковым было усилие, то оно провалилось. Разумеется, цель, возможно, была какой-то иной, но я в их встречах не участвую, мне это неизвестно. Однако в том, что, по их собственным словам, они пытались сделать, они потерпели провал.



Дата публикации 02 ноября 2022 года.