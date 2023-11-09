Запад может сколько угодно уговаривать Украину на переговоры, но принять это решение должна сама Украина — и вести эти переговоры Россия будет не с Западом, а с Киевом, заявил экс-офицер морской пехоты США Скотт Риттер в интервью Judging Freedom. Украина уже давно проиграла, а теперь это осознают и её союзники. Это осталось принять и Зеленскому: если он будет продолжать растягивать войну, его очень скоро свергнут уставшие от конфликта военные.

Что касается этого сообщения NBC News в выходные о том, что значительный контингент в американском Госдепартаменте и в министерствах иностранных дел стран ЕС начал обсуждать целесообразность переговоров. Я не знаю, обсуждают ли они это с Зеленским — он, разумеется, никогда не сможет признать это публично, — но он мог бы заключить потрясающую сделку, если бы два года назад послал к чёрту Джо Байдена и британского премьер-министра, однако он этого не сделал. Сегодня мы имеем то, что имеем. Признаёт ли Запад, что Украина проиграла и им пора начать разговаривать, а не поставлять боеприпасы?

СКОТТ РИТТЕР, экс-офицер морской пехоты США: Безусловно. Сейчас ни один серьёзный военный или политический чиновник не говорит о перспективах украинской победы. Как, однако, изменилась их позиция! Помните, всего пару месяцев назад все говорили: «О, Украина победит!» Нет, не победит. Они проиграли. Россия достигла той стратегической победы, к которой стремилась. Россия выиграла, стратегически победила украинскую армию.

Но это не значит, что война закончена. Это означает, что Украина никогда не вернёт себе стратегическую инициативу. Она всегда будет находиться в обороне, всегда будет проигрывать в военном противостоянии, в котором Россия оказывается в выигрыше. Это неизбежно. Теперь остался лишь вопрос времени. Разумный ход сейчас для украинцев — оставить линию фронта, принять потери и получить наилучшую сделку, которую они только могут заключить.

Но надо понимать, что сделку эту будет заключать не Запад. Мне всегда смешно, когда я слышу, как люди говорят: «Теперь Госдеп хочет вести переговоры». Серьёзно? Хочу поинтересоваться, а кому вы в своём Госдепартаменте собрались звонить? Кто ваш российский коллега? У вас уже давно нет адекватной связи с русскими. Вы им больше не нужны, они не ждут вашего звонка и не нуждаются в нём.

Видите ли, Россия не собирается вести переговоры с Западом о прекращении конфликта на Украине. Россия выиграла войну, а это значит, что Россия будет диктовать условия тогда, когда она будет готова их диктовать. И решение должна будет принять Украина, а не Запад — это Украина должна принять решение закончить этот конфликт.

А это снова возвращает нас к разделению между военными и гражданскими структурами. Если Зеленский будет продолжать настаивать на растягивании этих самоубийственных военных операций, я думаю, что военные могут восстать и отстранить его от власти. Потому что армия готова положить конец этому конфликту.

Дата выхода в эфир 08 ноября 2023 года.