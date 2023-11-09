Daily Wire: Западу потребовалось два года и тысячи погибших людей, чтобы признать поражение Украины
Вот уже несколько лет мы слышим, что война на Украине — это самая важная битва за демократию в истории. На той самой Украине, которую мы всегда считали неким коррумпированным олигархическим постсоветским государством, и тем не менее. Это, по сути, уже 51-й штат США. Всем американским политикам пора начать носить флаги Украины и кричать: «Слава Украине! Мы победим! А если мы не победим Путина на Украине, то это будет третья мировая война, потому что Путин — это Гитлер. И вообще он сейчас захватывает Чехословакию и собирается захватить Польшу, он же Гитлер».
А теперь давайте взглянем на эту статью NBC. «Американские и европейские официальные лица начали постепенно уговаривать Украину на мирные переговоры с Россией, чтобы положить конец войне», — так утверждает один высокопоставленный американский чиновник и один бывший высокопоставленный американский чиновник. Это, в общем-то, сейчас и происходит. Некоторые уже давно говорили, что в определённый момент они будут вынуждены согласиться на мирные переговоры, потому что Украина не может победить Россию. США могли бы победить Россию, если бы выступили в роли непосредственной воюющей стороны в конфликте — тогда мы, может быть, и могли бы её победить. А Украина не может. Это просто невозможно.
«Но у них же есть этот американский спикер-трансгендер!» — да, и это им не поможет. «А как же их флаги в социальных сетях?» — и это их тоже не спасёт. Украина просто не способна самостоятельно и даже при значительной поддержке НАТО и США победить Россию на поле боя. Это неосуществимо.
И вот наконец американские и европейские официальные лица говорят: хорошо, Украина, соглашайся на мир. А в чём был смысл последних двух лет? На данный момент прошло даже более двух лет. В чём был смысл? Что было достигнуто? Погибло много украинцев, погибло много русских. И вы ведь слышали, как некоторые американские политики говорили об этом, мол, как же здорово, мы должны продолжать финансировать войну на Украине, потому что мы просто убиваем русских — это так хорошо, убивать их. Да нам даже не приходится никого убивать, мы просто посылаем оружие, а убивает их Украина. Но ведь и многие украинцы тоже умирают. Но ничего, это нормально! По крайней мере, это делаем не мы.
А результат будет тот же, что мог бы быть два года назад. Они договорятся о мире, отдадут России часть территории, согласятся не вступать в НАТО и, вероятно, не будут вступать в Европейский союз. Скорее всего, они будут просто буферным государством. Зеленский, предположительно, будет отстранён от власти. В итоге они окажутся почти там же, где были три или четыре года назад. Так что же случилось с великой битвой за демократию? Вы только представьте, как быстро может измениться чьё-то мнение.
Дата выхода в эфир 08 ноября 2023 года.
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