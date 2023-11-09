Запад два года смотрел, как гибнут люди в украинском конфликте, чтобы в итоге заставить её признать поражение. По мнению ведущего The Daily Wire, того же результата можно было достичь ещё два года назад, но без кровопролитных боевых действий. Однако Запад продолжал игнорировать разрушения и человеческие жертвы, крича о «великой битве за демократию».

Вот уже несколько лет мы слышим, что война на Украине — это самая важная битва за демократию в истории. На той самой Украине, которую мы всегда считали неким коррумпированным олигархическим постсоветским государством, и тем не менее. Это, по сути, уже 51-й штат США. Всем американским политикам пора начать носить флаги Украины и кричать: «Слава Украине! Мы победим! А если мы не победим Путина на Украине, то это будет третья мировая война, потому что Путин — это Гитлер. И вообще он сейчас захватывает Чехословакию и собирается захватить Польшу, он же Гитлер».

А теперь давайте взглянем на эту статью NBC. «Американские и европейские официальные лица начали постепенно уговаривать Украину на мирные переговоры с Россией, чтобы положить конец войне», — так утверждает один высокопоставленный американский чиновник и один бывший высокопоставленный американский чиновник. Это, в общем-то, сейчас и происходит. Некоторые уже давно говорили, что в определённый момент они будут вынуждены согласиться на мирные переговоры, потому что Украина не может победить Россию. США могли бы победить Россию, если бы выступили в роли непосредственной воюющей стороны в конфликте — тогда мы, может быть, и могли бы её победить. А Украина не может. Это просто невозможно.

«Но у них же есть этот американский спикер-трансгендер!» — да, и это им не поможет. «А как же их флаги в социальных сетях?» — и это их тоже не спасёт. Украина просто не способна самостоятельно и даже при значительной поддержке НАТО и США победить Россию на поле боя. Это неосуществимо.

И вот наконец американские и европейские официальные лица говорят: хорошо, Украина, соглашайся на мир. А в чём был смысл последних двух лет? На данный момент прошло даже более двух лет. В чём был смысл? Что было достигнуто? Погибло много украинцев, погибло много русских. И вы ведь слышали, как некоторые американские политики говорили об этом, мол, как же здорово, мы должны продолжать финансировать войну на Украине, потому что мы просто убиваем русских — это так хорошо, убивать их. Да нам даже не приходится никого убивать, мы просто посылаем оружие, а убивает их Украина. Но ведь и многие украинцы тоже умирают. Но ничего, это нормально! По крайней мере, это делаем не мы.

А результат будет тот же, что мог бы быть два года назад. Они договорятся о мире, отдадут России часть территории, согласятся не вступать в НАТО и, вероятно, не будут вступать в Европейский союз. Скорее всего, они будут просто буферным государством. Зеленский, предположительно, будет отстранён от власти. В итоге они окажутся почти там же, где были три или четыре года назад. Так что же случилось с великой битвой за демократию? Вы только представьте, как быстро может измениться чьё-то мнение.

Дата выхода в эфир 08 ноября 2023 года.