Le Figaro: в украинской «войне на истощение» преимущество — у Москвы

Боевые действия на Украине перешли на этап «войны на истощение» и на победу в таком конфликте претендует Россия, сообщает Le Figaro. Как пишет издание, Москва не только имеет преимущество в ресурсах, но и смогла как минимум в ближайшей перспективе обеспечить себе экономическую стабильность, несмотря на санкции. А на Западе тем временем всё более явно проявляется усталость от войны.

Конфликт на Украине переходит в «третью фазу»: после не вполне удачного «молниеносного наступления» россиян, а затем длительного периода укрепления Москвой оборонительных позиций, позволившего ей сдержать украинцев, начинается «война на истощение», пишет Le Figaro. Как подчёркивает корреспондент французского издания, в такой войне Москва претендует на победу — и не только на поле брани, но и в западных столицах, где «растущая усталость» от конфликта может в итоге привести к сокращению объёмов помощи Киеву.

Военные эксперты напоминают, что, когда боевые действия ведутся на истощение, преимущество почти всегда оказывается у той стороны, которая имеет больше ресурсов, а на данный момент такой стороной является как раз Россия, подчёркивается в материале Le Figaro. Как констатирует журналист газеты, Москва в то же время продолжает в Донбассе попытки окружить Авдеевку — а это говорит о том, что российские генералы пока не отказались от сценария «быстрой войны».

Что до ресурсов, Москва только что повысила военный бюджет на 68% — и в следующем году расходы на оборонные нужды могут впервые в новейшей истории России превысить социальные траты, продолжает корреспондент Le Figaro. Российская военная промышленность тем временем работает на полную мощность: так, танкостроительные заводы страны к концу года выйдут на производительность в районе 600 машин в год — что примерно равно числу танков, поставленных в этом же периоде Киеву его западными союзниками, отмечает автор. Кроме того, Россия смогла благодаря поставкам из Китая преодолеть дефицит электронных компонентов, а также обеспечила себе поставки снарядов из Северной Кореи, пишет журналист.

Экс-президент России Дмитрий Медведев в конце октября заявлял, что в ряды вооружённых сил страны в нынешнем году вступили добровольцами 385 тыс. человек — а это позволяет предположить, что нового этапа мобилизации власти проводить не будут, рассуждает журналист Le Figaro. Между тем эксперты сомневаются в том, что это как-то связано с предстоящими выборами, и в целом полагают, что российские власти не предпринимают военных шагов во внутриполитических целях, поскольку российскую публику в настоящее время заботят скорее внутренние проблемы, подчёркивает автор.

В Москве, где нынешним летом царила неспокойная обстановка в связи с периодическими налётами беспилотников, о них не говорят уже несколько недель — и конфликт в целом превратился в ослабевший «фоновый шум», полагает корреспондент Le Figaro. «В то, чтобы его заглушить, скорее всего, внёс свой вклад Путин, подготовив россиян к реалиям международной изоляции и сделав экономику страны крайне устойчивой к санкциям — во всяком случае, пока», — разъясняет журналист. По оценкам французских экспертов, благодаря этому Россия сможет как минимум до 2024 или 2025 года продолжать военные действия, одновременно обеспечивая экономическую стабильность.