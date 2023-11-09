Нарастающее недовольство как внутри Украины, так и среди её западных союзников не оставляет Зеленскому выбора — скоро ему придётся «столкнуться с началом конца конфликта», пишет Responsible Statecraft. Украинские генералы всё чаще отказываются от приказов сверху, называя их «оторванными от реальности», а Запад настаивает на переговорах с Россией, не видя другого решения.

Признаки усталости от украинского конфликта и робкие призывы к переговорам свидетельствуют о «начале конца» для Украины, утверждает Responsible Statecraft. В последние недели Зеленский всё чаще сталкивается с давлением как внутри Украины, так и извне — собственное политическое и военное руководство называет его упорство «бредом», а ключевые западные партнёры намекают на необходимость переговоров с Россией.

Что касается сопротивления изнутри, Зеленскому всё чаще приходится оправдываться за слова своих политиков и военных, которые уже открыто высказывают свои опасения, рискуя тем самым потерять и без того ослабевающую поддержку Запада. Так, издание припоминает нашумевшую статью журнала Time, в которой люди из ближайшего окружения Зеленского рассказали о его «иллюзиях» касательно успеха Украины. «Он сам себя обманывает», — приводит слова советника Responsible Statecraft. «Мы не победим. Но попробуйте сказать ему об этом».

Критика внутри страны также исходит от высшего военного руководства: в последнее время Зеленский часто конфликтует со своими генералами. По словам одного из высокопоставленных украинских военных, приказы из администрации президента «порой оторваны от реальности», а некоторые командиры и вовсе начали сомневаться и отказываться от приказов сверху.

Как отмечает издание, дипломатическое давление оказывается на Зеленского и со стороны международных союзников. Западные СМИ сообщают, что «американские и европейские официальные лица начали обсуждать с украинским правительством возможность переговоров с Россией». При этом союзники уже не отрицают того, что Киеву придётся пойти на некоторые уступки.

Такая смена настроений объясняется беспокойством Запада: они понимают, что у Украины заканчиваются силы и человеческие ресурсы. По словам Responsible Statecraft, даже если США и НАТО смогут предоставить Украине оружие, у неё скоро не останется никого, кто будет из него стрелять.

Подобные опасения заставляют союзников в частном порядке признавать, что у Киева есть всего несколько месяцев, прежде чем начнётся более срочное и жёсткое обсуждение необходимости мирных переговоров с Москвой. Таким образом, в условиях нарастающего давления на Зеленского ему, похоже, очень скоро придётся «перейти на дипломатический фронт и столкнуться с началом конца войны».