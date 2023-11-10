JF: после краха на Украине США отчаянно нуждаются в заморозке конфликта, но Россия на него не пойдёт

Наступление ВСУ стало сокрушительным провалом не только для Киева, но и для Вашингтона. На фоне резко падающего рейтинга Джо Байдена его администрация стремится заморозить украинский конфликт, но Москва понимает, что эта пауза лишь позволит НАТО продолжить свои провокации и увеличить поддержку Украины, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom американский профессор Джеффри Сакс.

ДЖЕФФРИ САКС, американский профессор: По сути, Запад — США и союзники по НАТО — делал ставку на украинское контрнаступление. Оно, как вы знаете, началось в июне и полностью провалилось. Оно не только потерпело фиаско, но и стоило десятков тысяч украинских жизней и огромного количества техники, переданной Украине Западом.

То есть Украина не достигла ни одной из заявленных целей. Кстати, многие наши генералы предсказывали великие победы, что ещё раз показывает бессмысленность их прогнозов. Они ошиблись. Я никогда не верил в шумиху (вокруг наступления ВСУ. — ИноТВ). Ничто из происходящего меня не удивляет, потому что я слушаю различные точки зрения на этот конфликт от разных военных экспертов, в том числе в ваших передачах, судья. И нам не следует удивляться этому полному поражению.

Залужный говорит, что ситуация «тупиковая». Но это не так. Россия сейчас ведёт наступление, и на различных участках линии фронта она добивается успехов. И эти успехи могут стать значительными, потому что Украина действительно потеряла очень много живой силы. То есть погибших и раненых так много, что у России появляется реальный шанс прорвать украинскую линию обороны.

И, возможно, Залужный действительно выдаёт желаемое за действительное. Зеленский же откровенно бредит, говоря о том, что Украина всё ещё наступает, собирается победить, никогда не будет вести переговоры и тому подобное.

С точки зрения Соединённых Штатов, это крах. Что ж, спасибо. Я думаю, многие из нас с самого начала говорили, что это провал и что всё придёт к ужасному фиаско. Более года назад я писал, что текущий конфликт — очередная катастрофа неоконсерваторов, и в этом смысле ничто из того, что произошло, не стало сюрпризом.

Но теперь группа Байдена и демократы спешно думают о том, что делать. В год выборов рейтинги одобрения президента резко падают. Опросы показывают ужасный для него результат. Поэтому они изо всех сил пытаются заморозить конфликт и поэтому ищут какую-то сделку или способ заморозить этот конфликт.

Но русские говорят: «Мы не будем замораживать конфликт. Мы стали бы договариваться о настоящем политическом урегулировании, но мы не замораживаем конфликт, чтобы через полгода или год вы снова вернулись с расширением НАТО, провокациями и новыми системами вооружений».

Иными словами, администрация Байдена была загнана в угол ещё до 7 октября, когда разразилась катастрофа в Израиле и Палестине. Это действительно хаос. И он явно нарастает. Политический кризис на Украине является острым, независимо от того, грозит ли Зеленскому государственный переворот или какие-то внутренние потрясения. Следует серьёзно отнестись к такой возможности.

Я ничего не прогнозирую. И я, конечно, ничего не знаю о ситуации внутри (украинского правительства. — ИноТВ), поэтому не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Но речь идёт о катастрофе, которая разворачивается уже довольно длительный период времени. Она была очевидной для тех, кто смотрит на ситуацию объективно. То есть для тех, кто черпает информацию не только из The New York Times, а полагается на более объективную информацию, поступающую из более широкого круга источников, включая вашу передачу.

Дата публикации 09 ноября 2023 года.