США ведут на Украине бой за расширение сферы своего влияния, заявил в интервью каналу AfD-Fraktion Bundestag член партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон. При этом в самом начале конфликта у Москвы и Киева был шанс всё решить мирным путём, но американцы и британцы этому помешали. ФРГ же не заинтересована в продолжении кровопролития, подчеркнул он.

Вот уже почти два года украинские беженцы наводняют нашу страну. На них тратятся большие деньги, так как они все напрямую получили гражданское пособие. Приведу вашу цитату из одной статьи. Вы сказали, что поддерживать Украину не в интересах Германии. Не могли бы вы более подробно объяснить эту мысль?

ПЕТР БЫСТРОН, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии»: Да, конечно. Но это связано не только с тем, что украинские беженцы находятся здесь в Германии. У этого, конечно, есть и геополитический масштаб. Боевые действия там якобы ведутся за — как это преподносится — демократию. Но ради Бога! Украина — одна из самых коррумпированных стран в мире. Там были серьёзные дефициты демократии ещё до начала боевых действий. Там де-факто запрещались оппозиционные партии, лидера оппозиции Медведчука посадили под домашний арест, закрывались телеканалы, радиостанции. 10 радиостанций и 4 телеканала. О какой свободе слова можно говорить?!

Цель там другая. Цель, конечно же, заключается в расширении сферы американского влияния. Задача заключалась в том, чтобы прочертить новую границу, новую красную линию между американской и российской сферами влияния. И в принципе, местоположение этой линии было понятно ещё в начале конфликта. За полтора года она особенно никуда не сместилась. Или смещается на сто метров то в одну, то в другую сторону. Но большая граница уже начерчена. И это было очевидно.

Поэтому мы в АдГ уже тогда говорили о мирных переговорах, о разведении войск, о прекращении бессмысленных смертей, о дипломатии. При этом русские с украинцами этим и занимались. И это самое ужасное. Их делегации в Стамбуле договорились о мире, а потом вмешались американцы и британцы. Туда прилетел Борис Джонсон и переубедил их (украинцев. — ИноТВ): «Нет, вы должны бороться. Вы победите. Просто продолжайте. Не подписывайте ничего». И к чему это привело? Каков результат? Фронт смещается на сто метров то в одну, то в другую сторону. При этом на Украине умерло уже 350 тысяч молодых мужчин. Погибло целое поколение. И я не вижу, что из этого может быть в интересах Германии.

Дата выхода в эфир 09 ноября 2023 года.