Bloomberg: США вынуждены сокращать поток военной помощи Киеву

Поскольку конгресс США до сих пор не может одобрить финансирование Киева, США теперь вынуждены ограничивать поток выделяемой ему военной помощи, сообщает Bloomberg. Как отмечается в статье, в настоящий момент у Пентагона остался всего $1 млрд на пополнение запасов оружия, отправленного Киеву.
Задержки с выделением финансирования для Украины вынудили Соединённые Штаты начать ограничивать поток военной помощи этой стране, сообщает Bloomberg со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрину Сингх. По её словам, у Минобороны США остался всего $1 млрд на пополнение запасов оружия, отправленного Киеву.
«Нам пришлось ограничить нашу поддержку Украины, — заявила Сингх. — Мы собираемся и дальше выделять пакеты помощи, но они становятся всё меньше».
Сингх призвала американский конгресс выйти из нынешней тупиковой ситуации и одобрить запрос администрации Байдена на $61,4 млрд в виде чрезвычайных средств для Киева, которые входят в более масштабный пакет на $106 млрд, включающий в себя также помощь Израилю и расходы на границу между США и Мексикой.
Республиканцы в палате представителей пытаются разделить помощь Украине и Израилю, однако против этого выступает Белый дом.
По словам Сингх, у администрации Байдена также есть возможность отправить Киеву оружие на сумму до $4,9 млрд, предоставленных другими структурами конгресса США.
Заместитель пресс-секретаря Пентагона также указала на то, что США потратили уже около 95% от предыдущего пакета финансирования Украины, который, по её словам, составил более $60 млрд. Как отметила Сингх, оставшийся миллиард долларов — это часть программы, которая позволяет президенту Джо Байдену отправлять имеющуюся американскую военную технику на Украину и заменять её посредством новых заказов.
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