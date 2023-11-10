Bloomberg Оригинал

Bloomberg: США вынуждены сокращать поток военной помощи Киеву

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Поскольку конгресс США до сих пор не может одобрить финансирование Киева, США теперь вынуждены ограничивать поток выделяемой ему военной помощи, сообщает Bloomberg. Как отмечается в статье, в настоящий момент у Пентагона остался всего $1 млрд на пополнение запасов оружия, отправленного Киеву.
Bloomberg: США вынуждены сокращать поток военной помощи Киеву
AP
Задержки с выделением финансирования для Украины вынудили Соединённые Штаты начать ограничивать поток военной помощи этой стране, сообщает Bloomberg со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрину Сингх. По её словам, у Минобороны США остался всего $1 млрд на пополнение запасов оружия, отправленного Киеву.

«Нам пришлось ограничить нашу поддержку Украины, — заявила Сингх. — Мы собираемся и дальше выделять пакеты помощи, но они становятся всё меньше».

Сингх призвала американский конгресс выйти из нынешней тупиковой ситуации и одобрить запрос администрации Байдена на $61,4 млрд в виде чрезвычайных средств для Киева, которые входят в более масштабный пакет на $106 млрд, включающий в себя также помощь Израилю и расходы на границу между США и Мексикой.

Республиканцы в палате представителей пытаются разделить помощь Украине и Израилю, однако против этого выступает Белый дом.

По словам Сингх, у администрации Байдена также есть возможность отправить Киеву оружие на сумму до $4,9 млрд, предоставленных другими структурами конгресса США.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона также указала на то, что США потратили уже около 95% от предыдущего пакета финансирования Украины, который, по её словам, составил более $60 млрд. Как отметила Сингх, оставшийся миллиард долларов — это часть программы, которая позволяет президенту Джо Байдену отправлять имеющуюся американскую военную технику на Украину и заменять её посредством новых заказов.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Bloomberg США Северная Америка
теги
военная техника деньги Джо Байден доллар Израиль Мексика оружие Пентагон расходы США Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров