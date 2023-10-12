Американский конгрессмен Энди Биггс, выступающий за сокращение поддержки Киева, заявил в интервью Judging Freedom, что количество американских конгрессменов, разделяющих его точку зрения по Украине, растёт с каждым днём. По мнению политика, поддерживая Киев, США совершают очередной шаг к «абсолютной утрате государства» из-за чрезмерного расширения своей военной деятельности на международной арене.
Что насчёт идеи дополнительной помощи Украине? Украина проиграла этот конфликт.
ЭНДИ БИГГС, американский конгрессмен:Да.
Весеннее наступление, ставшее летним, оказалось абсолютным провалом. У них астрономическое число погибших — до полумиллиона солдат. Ещё 50, 70, 100 тысяч получили ранения и покинули поле боя. Мы и дальше будем тратить на это американские доллары, так как Джо Байден не может найти выход?
ЭНДИ БИГГС:Я без особого желания вынужден сказать вам правду: по-моему… Скажу вам следующее: число людей, присоединяющихся к моему мнению относительно Украины, растёт с каждым днём.
Под этими людьми вы подразумеваете ваших коллег по палате представителей?
ЭНДИ БИГГС: Да. Именно так. Я говорю о моих коллегах. Но всё ещё есть некоторые неподатливые. Господин судья, никогда не забывайте: они заявляли, что будут поддерживать (Киев. — ИноТВ) столько, сколько потребуется, и так долго, как потребуется. И подобный образ мыслей… Давайте признаем это, и я говорил об этом ранее: это, вероятно, третий шаг к абсолютной утрате вашего государства. Мы уже пережили два из них: утрата географической целостности и утрата ценности нашей валюты из-за расходов. Третий подразумевает совершенно чрезмерное расширение военных действий на международном уровне. Именно это мы наблюдаем на Украине. Но многие мои коллеги всё ещё настроены это финансировать.
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