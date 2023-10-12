Американский конгрессмен Энди Биггс, выступающий за сокращение поддержки Киева, заявил в интервью Judging Freedom, что количество американских конгрессменов, разделяющих его точку зрения по Украине, растёт с каждым днём. По мнению политика, поддерживая Киев, США совершают очередной шаг к «абсолютной утрате государства» из-за чрезмерного расширения своей военной деятельности на международной арене.

Что насчёт идеи дополнительной помощи Украине? Украина проиграла этот конфликт.



ЭНДИ БИГГС, американский конгрессмен: Да.



Весеннее наступление, ставшее летним, оказалось абсолютным провалом. У них астрономическое число погибших — до полумиллиона солдат. Ещё 50, 70, 100 тысяч получили ранения и покинули поле боя. Мы и дальше будем тратить на это американские доллары, так как Джо Байден не может найти выход?



ЭНДИ БИГГС: Я без особого желания вынужден сказать вам правду: по-моему… Скажу вам следующее: число людей, присоединяющихся к моему мнению относительно Украины, растёт с каждым днём.



Под этими людьми вы подразумеваете ваших коллег по палате представителей?



ЭНДИ БИГГС: Да. Именно так. Я говорю о моих коллегах. Но всё ещё есть некоторые неподатливые. Господин судья, никогда не забывайте: они заявляли, что будут поддерживать (Киев. — ИноТВ) столько, сколько потребуется, и так долго, как потребуется. И подобный образ мыслей… Давайте признаем это, и я говорил об этом ранее: это, вероятно, третий шаг к абсолютной утрате вашего государства. Мы уже пережили два из них: утрата географической целостности и утрата ценности нашей валюты из-за расходов. Третий подразумевает совершенно чрезмерное расширение военных действий на международном уровне. Именно это мы наблюдаем на Украине. Но многие мои коллеги всё ещё настроены это финансировать.



Дата публикации 11 октября 2023 года.