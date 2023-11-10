Руководство США наконец изменило свою позицию в отношении Украины — «в их толстых черепах что-то прояснилось», заявил экс-агент ЦРУ Фил Джиральди в интервью Judging Freedom. Запад больше не воспринимает Зеленского как героя и борца за свободу. По мнению бывшего разведчика, в ближайшие месяцы в конфликте произойдут серьёзные изменения, учитывая усталость союзников и призывы к переговорам.

Почему после того, как американское правительство потратило 113 миллиардов долларов, оно, похоже, потеряло интерес к Украине?

ФИЛ ДЖИРАЛЬДИ, экс-агент ЦРУ: Возможно, на это есть простой ответ. Я бы предположил, что в их толстых черепах что-то прояснилось и они поняли, что невозможно выиграть эту войну таким образом, который был бы политически привлекательным для вашингтонского режима или реально осуществимым. Поэтому они пришли к тому, чтобы подтолкнуть Украину к рассмотрению других альтернатив, а не продолжать конфликт в таком виде на протяжении зимы. Это всего лишь моё предположение, но, похоже, существуют некоторые доказательства в виде недавнего визита Зеленского в США, где он, по сути, был почти всеми отвергнут.

В то время как во время визита год назад к нему относились как к герою-победителю и домой он вернулся с кучей денег — не буквально в карманах, но обещанных ему. Американское правительство воспринимает его как человека, не заслуживающего доверия? Как человека, который себе на уме? Как главу коррумпированной банды? Или они смотрят на него как на борца за свободу, как они заявляли полтора года назад?

ФИЛ ДЖИРАЛЬДИ: Я думаю, что образ борца за свободу был придуман для того, чтобы поддержать политику, а политика заключалась в противостоянии с Россией. Поэтому его превратили в фигуру, которой он на самом деле не являлся. В конце концов, он был комиком и актёром до того, как один из его друзей-миллиардеров пропихнул его на должность, где ему дали обещания наладить отношения с русскими. Но ему удалось избраться, а затем повернуть политику вспять. Так что он здесь не совсем влиятельная фигура. И я полагаю, что это становится совершенно очевидным даже для людей в конгрессе, которые, как правило, немного туговаты в этих вопросах.

Посмотрим, чем это всё закончится, но я думаю, что в ближайшие пару месяцев мы увидим некоторые сдвиги. Возможно, будет меньше боевых действий. Как я уже писал в одной из статей, один из высокопоставленных генералов на Украине сказал примерно следующее: «Мне всё равно, сколько ещё оружия они сюда завезут — у нас даже нет людей, чтобы взять его и использовать». То есть обвинения идут уже изнутри системы. Война, если ещё и не проиграна, то уж точно не может быть выиграна.

Дата выхода в эфир 09 ноября 2023 года.