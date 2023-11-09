WP: усталость и напряжение в руководстве Украины подталкивает Запад к завершению конфликта

После нескольких месяцев безуспешного контрнаступления Украины напряжение среди её высшего руководства стало «неловко выплёскиваться наружу», пишет The Washington Post. Несмотря на тщетные попытки Зеленского успокоить своих людей, слова генерала Залужного о «тупике» Украины уже укоренились среди западных союзников. Видя безвыходность ситуации, они начинают переключаться с поддержки Киева на принуждение его к переговорам.
После нескольких месяцев тупикового контрнаступления Украины напряжение среди её высшего руководства стало «неловко выплёскиваться наружу», утверждает The Washington Post. В последние дни разочарованные настроения и политические разногласия стали проявляться в полной мере, заставляя Зеленского тщетно призывать к прекращению разборок.
Как сообщает издание, очередной призыв Зеленского прекратить междоусобицу прозвучал после того, как он вступил в редкий публичный спор с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным: генерал позволил себе открыто усомниться в победе Киева, отметив, что конфликт «зашёл в тупик». В попытке сгладить ситуацию на пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Зеленский заявил, что «все устали, и есть разные мнения».
Однако, по словам The Washington Post, пора признать, что после 20 месяцев безуспешных военных действий «в национальном единстве Украины начинают появляться трещины». Особенно горячо обсуждается вопрос о тупиковой ситуации Киева на поле боя: украинские чиновники опасаются, что, если такое мнение станет общепринятым и укрепится среди общественности, западные союзники переключатся с поддержки Киева на принуждение его к переговорам.
Тем не менее уже сейчас становится очевидно, что международная поддержка Украины угасает, считает американская газета. С началом войны на Ближнем Востоке внимание общественности переключилось на Израиль, в Вашингтоне растут разногласия по поводу помощи Украине, а европейские партнёры всё чаще начинают пересматривать свои национальные обязательства. При этом междоусобицы в руководстве Украины только усугубляют ситуацию: когда такие высокопоставленные люди, как Залужный, публично заявляют о провале, «правительству Зеленского становится всё труднее убеждать даже близких союзников в том, что им необходимо больше оружия, денег и других ресурсов», пишет The Washington Post.
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Союз конькобежцев России (СКР) отозвали иск из Спортивного арбитражного суда (CAS) на решение Международного союза конькобежцев (ISU) об отстранении от международных стартов.
Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, приведёт ли поражение в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с красно-белыми к отставке главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос, приведёт ли поражение в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с красно-белыми к отставке главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.
Россия может оснастить свои войска большим количеством новой военной техники после выхода из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), считает эксперт в области национальной безопасности Уильям Фрир.
Два гуманитарных коридора, по которым мирные жители смогут покинуть районы боевых действий, откроются в секторе Газа, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Несколько высокопоставленных военнослужащих Вооружённых сил Украины погибли от ракетного удара во время церемонии награждения личного состава 128-й горно-штурмовой бригады в посёлке Димитрово на Запорожском направлении.
Педиатр, иммунолог доктор медицинских наук Андрей Продеус заявил, что на детский иммунитет могут влиять чрезмерные нагрузки, поскольку сезон распространения респираторных вирусных инфекций совпадает с интенсивными занятиями в школе.
Исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дуби рассказал, когда организация планирует принять решение касательно выступления российских спортсменов на Олимпийских играх в Париже.
Руководитель Группы по технической поддержке клиентов, тестированию и сертификации Ikon Tyres Александр Пархомчук заявил о неверности утверждений, согласно которым в морозную погоду шипы на льду всегда бесполезны.
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос о судьбе главного тренера красно-белых испанца Гильермо Абаскаля в случае поражения в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».