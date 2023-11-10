Economist: «долгожданный» контрнаступ ВСУ закончился полным провалом

Украинское наступление, на которое Киев и его западные партнёры возлагали большие надежды, обернулось фиаско, пишет The Economist со ссылкой на собственное исследование. Согласно ему, в середине октября интенсивность боёв пошла на спад, но при этом ВСУ так и не удалось достичь каких-либо существенных успехов на фронте.

«Долгожданное» украинское контрнаступление, которое началось 4 июня, закончилось провалом. Об этом свидетельствует не только заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который назвал ситуацию на фронте «тупиковой», но и исследование британской газеты The Economist.

Для наблюдения за интенсивностью боёв издание использовало спутниковую систему, изначально созданную NASA для обнаружения пожаров. Она верно определила майскую активность украинской армии, которая переросла в июньское наступление.

В середине августа, когда ВСУ пытались прорваться к российской оборонительной линии в Запорожской области, система ежедневно фиксировала почти 1000 вспышек огня, связанных с боевыми действиями. Но с 13 октября их стало менее 300, что говорит о замедлении темпов, отмечает The Economist.

Издание также приводит график, который показывает территориальные потери и приобретения конфликтующих сторон. Согласно ему, украинской армии так и не удалось достичь долгосрочных успехов по расширению своей зоны контроля.

В Киеве настаивают, что, используя пехотные подразделения вместо бронетанковых частей, им удастся продолжать атаки даже с наступлением зимы. Но украинские войска всё ещё испытывают серьёзные трудности с боеприпасами, и в итоге у неё может оказаться недостаточно снарядов, подчёркивается в статье.

Вместе с тем, несмотря на явную неудачу, издание призывает Запад продолжать поддержку ВСУ. «Наши данные показывают, что закончилось крупное контрнаступление, но не вооружённый конфликт. Партнёры Украины должны планировать длительную борьбу», — предупреждает The Economist.