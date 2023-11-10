«Их облапошил Джо Байден» — бывший американский разведчик сочувствует «напрасным потерям» ВСУ

США и Великобритания помешали Зеленскому договориться с Путиным в самом начале конфликта — теперь придётся договариваться на худших условиях, а погибшее поколение уже не вернуть, сетует ведущий Judging Freedom Эндрю Наполитано. По словам гостя подкаста, бывшего разведчика Вооружённых сил США полковника Тони Шаффера, администрация Байдена обманула украинцев, а потом бросила их на произвол судьбы.

Мы с вами говорили — ещё до событий 7 октября — о том, что вооружённый конфликт между Украиной и Россией — самый распропагандированный в современной истории. Но сейчас о нём совсем не так много говорят! За исключением вот таких случаев, когда генерал сказал журналу The Economist: «Мы зашли в тупик», и у генерала убили помощника, президент публично осудил генерала. А так — ничего на эту тему не слышно. Власти США потеряли всякую надежду касательно Украины? И если да, то почему? Из-за отношения республиканцев в палате представителей? Или просто потому, что неудача — сирота, никто не хочет признавать себя отцом?



ТОНИ ШАФФЕР, бывший разведчик Вооружённых сил США: Думаю, и то, и другое. Самый явный показатель того, что все бросили эту затею, — это Зеленский, просящий в долг, словно посетитель бара: «У меня закончился виски! Мне нужно больше кредита!» Есть всевозможные мемы с ним в этой роли. Суть одна: «Просто дайте нам ваши деньги сейчас, потом мы вам вернём!» Это лицо отчаяния. Можно сказать, что это ещё и юмор, но это лицо отчаяния.



Мне это говорит о том, что даже его союзники в Вашингтоне, по сути, отвечают ему: «Всё, приятель, лёгкие деньги закончились, тебе придётся как-то выкручиваться». И, по-моему, это указывает на то, что план мирного урегулирования, обозначенный Илоном Маском примерно два года назад, вполне может быть одним из вариантов, которые придётся рассматривать. Потому что украинцы не победят. И я не думаю, что русские хотят взять на себя ответственность за всю страну. Так что, я полагаю, будут предприняты какие-то попытки мирного урегулирования.



Я не вижу, как Джо Байден может победить. План мирного урегулирования, о котором президент Зеленский договорился с президентом Путиным ещё два года назад, прежде чем американцы и британцы заявили: «Нет-нет! Ты можешь рассчитывать на нас!» — был лучше, чем то, что они получат сейчас. А сейчас, конечно же, целое поколение молодых украинских мужчин погибло и было похоронено.



ТОНИ ШАФФЕР: Да. Напрасные потери, напрасные потери. Я сочувствую украинцам. Их облапошил Джо Байден и его болваны-неоконы. Я чувствую их боль, скажем так. Могу только вообразить, как больно тем, кому приходится сражаться. К слову, Пентагон демонстрировал очень пренебрежительное отношение к людям, подвергающимся опасности. Не хочу слишком удаляться от темы, но вчера один из представителей Пентагона заявил: «Все эти нападения иранских вооружённых формирований на американские войска на Ближнем Востоке не имеют большого значения». Послушайте, если в вас стреляют, если рядом с вами взрываются бомбы, это имеет большое значение!



И то, что люди, я бы сказал, класс людей, неоконы, никогда не служившие, не интересующиеся, впутывают нас и наших союзников в войну, по сути, это издевательство. И мы должны постоянно быть бдительными: кто бы ни пытался склонить вас к участию в военных действиях, всегда проверяйте их мотивы. Потому что много непорядочности. И я думаю, в том, что касается Украины, людей облапошили. Украинцев облапошили.



Вы напомнили мне один афоризм Генри Киссинджера. Не хочу вдаваться в обсуждение его личности, но афоризм правдив. «Опасно быть врагом Соединённых Штатов. Другом быть ещё хуже». Вьетнам, Украина… Неоконы бросят вас, как только закончатся деньги!



Дата выхода в эфир 08 ноября 2023 года.