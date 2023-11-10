FAZ: инициатива об ускоренном вступлении Украины в ЕС носит символический характер

Предложение Еврокомиссии об ускорении процесса вступления Украины в ЕС носит в основном символический характер, пишет Frankfurter Allgemeine. Брюссель хочет показать, что не собирается отдавать страну в сферу влияния России. И в этом есть польза для поднятия боевого духа украинцев, но с их стороны необходимы и конкретные реформы. Если же пренебречь существующими критериями, это приведёт к фатальным политическим последствиям для будущих членов ЕС, но в ещё большей степени — для самого союза.
Рекомендация Еврокомиссии по ускорению переговоров с Украиной, Молдавией и Грузией по поводу вступления в ЕС в первую очередь продиктована геополитическими интересами и носит символический характер, пишет Frankfurter Allgemeine. Таким образом Брюссель показывает, что не собирается отдавать эти страны на откуп России.
И в этом есть определённая польза, особенно для украинцев, которые сражаются с Россией, но на пути в ЕС одной только символической ценности будет недостаточно. В рамках процесса вступления страны обязаны выполнить конкретные требования по функционированию демократических институтов, государственных ведомств и судов. Если же критерии будут нарушены, это приведёт к фатальным политическим последствиям для будущих членов ЕС, но в ещё большей степени — для самого союза.
Отчёты же Еврокомиссии о прогрессе в осуществлении странами-кандидатами реформ производят такое впечатление, что в них содержательная часть уступила политическому решению. Особенно очевидно это просматривается на примере Грузии. В прошлом году Брюссель отказался предоставлять стране даже статус кандидата. С тех пор никаких улучшений не произошло. Напротив — одни только ухудшения.
Украина же и Молдавия вроде бы действительно прилагают какие-то усилия, проводят реформы и двигаются в правильном направлении. Но и им сейчас предоставлен бонус, за который однажды придётся расплачиваться, заключает издание.
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