FAZ: инициатива об ускоренном вступлении Украины в ЕС носит символический характер

Рекомендация Еврокомиссии по ускорению переговоров с Украиной, Молдавией и Грузией по поводу вступления в ЕС в первую очередь продиктована геополитическими интересами и носит символический характер, пишет Frankfurter Allgemeine. Таким образом Брюссель показывает, что не собирается отдавать эти страны на откуп России.

И в этом есть определённая польза, особенно для украинцев, которые сражаются с Россией, но на пути в ЕС одной только символической ценности будет недостаточно. В рамках процесса вступления страны обязаны выполнить конкретные требования по функционированию демократических институтов, государственных ведомств и судов. Если же критерии будут нарушены, это приведёт к фатальным политическим последствиям для будущих членов ЕС, но в ещё большей степени — для самого союза.

Отчёты же Еврокомиссии о прогрессе в осуществлении странами-кандидатами реформ производят такое впечатление, что в них содержательная часть уступила политическому решению. Особенно очевидно это просматривается на примере Грузии. В прошлом году Брюссель отказался предоставлять стране даже статус кандидата. С тех пор никаких улучшений не произошло. Напротив — одни только ухудшения.

Украина же и Молдавия вроде бы действительно прилагают какие-то усилия, проводят реформы и двигаются в правильном направлении. Но и им сейчас предоставлен бонус, за который однажды придётся расплачиваться, заключает издание.