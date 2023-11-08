СТРАНА: без эксгумации жертв Волынской резни Украине нечего мечтать о вступлении в ЕС

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что без решения вопросов по эксгумации останков поляков, погибших во время Волынской резни, Киеву «нечего мечтать о вступлении в Европейский союз». Как пишет «СТРАНА.ua», чиновник добавил, что если его страна должна быть в одном союзе с государством, с которым есть значительный спор, то он должен быть решён, иначе трудно сотрудничать.
Без решения вопросов по эксгумации останков поляков на территории Украины ей «нечего мечтать о вступлении в Европейский союз». Как пишет «СТРАНА.ua», об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.
Разговор заместителя главы польского МИД коснулся эксгумации захоронений поляков, погибших во время Волынской резни на территории Украины.
«Я скажу нашу позицию. По моему мнению, без решения этого вопроса — и многие украинцы это уже тоже осознают — Украине нечего мечтать о вступлении в Европейский союз. Поэтому мы будем абсолютно подчёркивать, что без решения этого вопроса не будет долгосрочного примирения с Украиной», — заявил Яблонский.
На уточняющий вопрос, является ли эксгумация условием поддержки Польшей вступления Украины в ЕС, чиновник ответил уклончиво.
«Я не люблю говорить об условиях. Я говорю о реальности: если мы должны быть в одном союзе со страной, с которой у нас есть значительный спор, то спор должен быть решён, иначе трудно сотрудничать», — добавил польский чиновник.
HR-директор компании KODIХ Елена Ганзина рассказала RT, что системных аналитиков и архитекторов систем сегодня можно назвать наиболее высокооплачиваемыми профессионалами, занятыми на рынке информационных технологий.
Обозреватель американского телеканала CNBC Холли Элиатт выразила мнение, что президент России Владимир Путин чувствует себя уверенно в отношениях с соседями и союзниками в Центральной Азии, несмотря на деструктивные действия Запада.
Госдума приняла во втором и сразу утвердила в третьем чтении законопроект о продлении до 1 января 2027 года приостановки компенсации в полном объёме сбережений, помещённых во вклады в Сбербанк России в период до 20 июня 1991 года.
Советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил газете «Известия», что руководство страны видит в Египте одного из ключевых игроков в решении вопроса о будущем сектора Газа.
Бывший командующий войсками НАТО немецкий генерал в отставке Харальд Куят заявил в интервью Youtube-каналу HKCМ, что российские вооружённые силы разгромили ВСУ и создали резервы для дальнейшего наступления на Одессу.
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова высказалась о том, что все российские спортивные федерации отозвали иски из Спортивного арбитражного суда (CAS) на решение об отстранении от международных стартов.
Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО бывшего гендиректора ООО «Авиатика» Игоря Пьянкова — основного фигуранта дела о многомиллионном хищении при создании программного обеспечения для нужд судостроительной промышленности.
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил дополнительно проверять крупные банковские операции пенсионеров на возможное присутствие манипуляций третьих лиц. Копия письма на имя главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.