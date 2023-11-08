СТРАНА: без эксгумации жертв Волынской резни Украине нечего мечтать о вступлении в ЕС

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что без решения вопросов по эксгумации останков поляков, погибших во время Волынской резни, Киеву «нечего мечтать о вступлении в Европейский союз». Как пишет «СТРАНА.ua», чиновник добавил, что если его страна должна быть в одном союзе с государством, с которым есть значительный спор, то он должен быть решён, иначе трудно сотрудничать.

Без решения вопросов по эксгумации останков поляков на территории Украины ей «нечего мечтать о вступлении в Европейский союз». Как пишет «СТРАНА.ua», об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

Разговор заместителя главы польского МИД коснулся эксгумации захоронений поляков, погибших во время Волынской резни на территории Украины.

«Я скажу нашу позицию. По моему мнению, без решения этого вопроса — и многие украинцы это уже тоже осознают — Украине нечего мечтать о вступлении в Европейский союз. Поэтому мы будем абсолютно подчёркивать, что без решения этого вопроса не будет долгосрочного примирения с Украиной», — заявил Яблонский.

На уточняющий вопрос, является ли эксгумация условием поддержки Польшей вступления Украины в ЕС, чиновник ответил уклончиво.

«Я не люблю говорить об условиях. Я говорю о реальности: если мы должны быть в одном союзе со страной, с которой у нас есть значительный спор, то спор должен быть решён, иначе трудно сотрудничать», — добавил польский чиновник.