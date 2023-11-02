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Independent: активистку BLM приговорили к 2,5 года тюрьмы за растрату пожертвований

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Захра Салим, которая принимала активное участие в организации массовой акции протеста движения Black Lives Matter («Жизнь темнокожих имеет значение») в Бристоле и в дальнейшем сборе пожертвований, приговорена к тюремному сроку за растрату собранных средств. Как постановил суд, из-за её мошеннических действий местная молодёжь лишилась образовательной поездки в Африку, а благотворительная организация оказалась на грани закрытия, сообщает The Independent.
Independent: активистку BLM приговорили к 2,5 года тюрьмы за растрату пожертвований
AP

Британский суд признал активистку движения Black Lives Matter («Жизнь темнокожих имеет значение») виновной в мошенничестве и растрате на личные нужды средств, которые были собраны в рамках специальной кампании на благотворительные цели. Захра Салим была приговорена к тюремному сроку после того, как было доказано, что она использовала эти деньги для оплаты собственных расходов, пишет The Independent.

Как сообщается, эта 23-летняя няня из города Ромфорд, расположенного к северо-востоку от Лондона, принимала активное участие в знаковом марше протестного движения BLM в Бристоле 7 июня 2020 года. Во время этих протестов была снесена статуя известного исторического деятеля Эдварда Колстона, поскольку участники движения против расизма обвинили его в работорговле. 

Демонстрация сторонников BLM в Бристоле получила огромную поддержку, а когда к ней присоединились тысячи людей и статую Эдварда Колстона сбросили с пьедестала, это привлекло внимание СМИ во всём мире, поясняется в статье. В результате кампания по сбору пожертвований, которую Салим создала незадолго до этого инцидента на сайте GoFundMe с целью сбора денег на средства индивидуальной защиты от COVID-19, также приобрела большую популярность.

Ожидалось, что эта страница принесёт в лучшем случае несколько сотен фунтов стерлингов. Однако благодаря скандалу со статуей и широкой огласке, которую получил марш BLM, пожертвования резко возросли. И в общей сумме удалось собрать £32 344 на благотворительные цели, поясняется в статье.

Предполагалось, что эти средства будут переданы городской молодёжной организации под названием Changing Your Mindset («Изменяя ваше мышление»), директором которой была назначена Салим. Ей доверили эту миссию, поскольку она принимала активное участие в организации демострации и считалась авторитетной фигурой среди сторонников движения Black Lives Matter, сообщает The Independent.

Денежные средства были предназначены для обеспечения работы этой организации, направленной на оказание поддержки молодым людям в возрасте от 18 до 24 лет посредством проведения еженедельных занятий. В число этих занятий входили, в частности, кулинарные уроки, рекомендации для успешного карьерного роста, а также занятия с наставниками и коучами, поясняется в статье.

А когда руководители организации увидели, что за счёт резко возросших пожертвований удалось собрать такую значительную сумму, то даже запланировали организацию образовательной поездки в Гану. Для этого они провели специальный отбор среди местной молодёжи и порекомендовали выбранным кандидатам уже начинать готовиться к поездке, которая должна была оказать важное влияние на их жизнь, пишет The Independent.

Однако Салим, как позднее выяснило следствие, перевела все собранные в ходе кампании деньги на свой личный счёт, а затем в течение 15 месяцев тратила их на своё усмотрение. При этом на счёт не поступало никаких других регулярных доходов или заработной платы, а имеющиеся там средства она использовала для своих повседневных расходов, говорится в статье.

Как установило следствие, Салим совершила 2512 платежей, потратив десятки тысяч фунтов стерлингов на такие расходы, как покупка различной техники, включая iPhone и iMac, а также другие покупки на сайте интернет-магазина Amazon. Кроме того, она оплачивала из этих средств различные косметические процедуры, покупку одежды и доставку готовой еды. 

Более £5800 Салим также потратила на услуги такси, рассказал адвокат Алистер Хаггерти во время выступления во вторник на слушаниях по этому делу, которые состоялись в Королевском суде Бристоля. Тем временем другие руководители молодёжной организации неоднократно обращались к ней с просьбой перевести средства для финансирования их работы. 

Однако Салим отказывалась это сделать, мотивируя это перебоями в работе сайта GoFundMe, своим пребыванием в больнице и другими отговорками. В конце концов, в июне 2021 года ей предъявили ультиматум и потребовали вернуть деньги. Но Салим отправила в ответ письмо по электронной почте, в котором призналась, что потратила их и сама не понимает, как это произошло, пояснил Хаггерти. 

«Я очень сожалею, я сама всё ещё пытаюсь осознать свои действия», — также говорилось в этом письме. В другом сообщении одному из своих друзей Салим написала, что она сделала нечто «ужасное» и у неё не осталось денег: «Мой мозг потратил их. И я не могу сказать, на что, где и почему», — призналась она.

После того как выяснилось, что собранные средства были растрачены, пришлось отменить запланированную образовательную поездку в Африку, а сама организация Changing Your Mindset оказалась на грани закрытия. Как рассказал представитель этой организации, в результате они также были вынуждены прекратить проведение групповых занятий для местной молодёжи.

Однако Том Эдвардс, который выступал в защиту Салим на слушаниях, заявил, что она не планировала заранее украсть деньги и растратила их по глупости, в результате «небрежного и неразумного» обращения. По его словам, часть расходов, включая покупку компьютера и поездки на такси, также были связаны с её работой в качестве директора молодёжной благотворительной организации. «Она откусила больше, чем могла прожевать», — добавил он.

В свою очередь, Салим вначале отвергла предъявленные ей обвинения в мошенничестве путём злоупотребления служебным положением за период с 23 июня 2020 года по 30 сентября 2021 года, когда она впервые предстала перед мировым судом Бристоля в январе этого года. Однако в сентябре она признала себя виновной, сообщается в статье.

Во время итогового заседания в Королевском суде Бристоля её приговорили к двум с половиной годам тюремного заключения. Комментируя приговор, судья Майкл Лонгман заявил: «Вы не намеревались заранее кого-то обмануть, однако воспользовались возможностью, когда получили контроль над деньгами компании, чтобы потратить их на свои собственные расходы».

В отношении Салим, которая появилась на судебном заседании в мусульманском хиджабе, было в целом выдвинуто два обвинения в мошенничестве: второе из них касалось ещё одной онлайн-страницы по сбору средств, которая была создана после свержения статуи в Бристоле и официально предназначалась для оказания помощи задержанным участникам марша при оплате судебных издержек. Однако это обвинение было решено сохранить в её досье после вынесения более серьёзного приговора, заключает The Independent.

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