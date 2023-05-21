Daily Mail: шокирующее падение — BLM столкнулось с резким сокращением пожертвований

За прошлый финансовый год денежные сборы движения Black Lives Matter упали на 88%, пишет Daily Mail. По словам издания, истинные причины подобного ошеломляющего обвала неизвестно, но оно может быть связано с тем, что руководство организации неоднократно обвинялось в нецелевом использовании получаемых средств.

С 2021-го по 2022 год объём пожертвований, собираемых Black Lives Matter, резко пошёл вниз. «Шокирующее падение» произошло на фоне споров о том, что руководство движения использует средства не по назначению, сообщает Daily Mail.

Подразделение BLM Global Network, занимающееся сбором денег, отчиталось, что за прошлый финансовый год организация получила взносы в размере $9,3 млн. Это на «ошеломляющие» 88% меньше по сравнению с $77 млн, которые ей удалось собрать за предыдущий аналогичный период, отмечает издание.

После того как в июне 2020 года полицейские убили темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда, организацию начали «заваливать пожертвованиями». В итоге она отделилась от управляющей группы Thousand Currents, чтобы заниматься сбором средств самостоятельно.

Но с тех пор группа часто сталкивалась с негативными отзывами. Её руководство критиковали за то, что они тратят деньги на различные сверхдорогие покупки и «консультации». Впрочем, неизвестно, послужили ли эти скандалы причиной столь низких сборов, обращает внимание Daily Mail.

В мае 2022 года стало известно, что BLM потратила более $12 млн на роскошную недвижимость в Лос-Анджелесе и Торонто. Причём канадский объект группа приобрела на грант, выделенный на «обучение и поддержку темнокожих сообществ, а также для покупки и ремонта собственности для благотворительных целей».

В январе вскрылись новые подробности подозрительной сделки. Оказалось, что одна из основательниц BLM Патрис Каллорс перевела миллионы долларов на счёт благотворительного фонда, которым управляла её жена Джанайа Кан, для покупки недвижимости в Торонто, отмечает издание.

Кроме того, налоговые отчёты показали, что BLM заплатила компании Деймона Тёрнера, отца ребёнка Каллорс, почти $970 тыс. за помощь в организации мероприятий и предоставлении других «творческих услуг». В то же время брат соучредительницы Пол Каллорс получил от фонда более $840 тыс. за «обеспечение безопасности».

Лидеры организации пытались оправдать эти расходы. По их утверждениям, её защиту нельзя доверить бывшим полицейским, которые обычно управляют охранными фирмами, с учётом резкого неприятия, которое BLM питает к правоохранительным органам.

Сообщения Каллорс о неожиданном потоке пожертвований вызвали недовольство у региональных отделений и семей, родственники которых пострадали от полицейского произвола. Многие обвиняли соучредительницу BLM в том, что она не допускала их к решениям о распределении финансов, напоминает Daily Mail.

Комментарии читателей на сайте Daily Mail:

D.Lareme: Это был обман с самого начала. Тем не менее они смогли нажиться на полезных идиотах.

toadlick2: Что ж, они лживые лицемеры, которые пропагандируют ненависть. Им заплатили за беспорядки, которые они помогли устроить.

Suchbullinamerica: Кража без угрызений совести! Какая классная организация! LOL

NANA Barbara: 9,3 миллиона долларов — слишком много для этих аферистов. Финансовую деятельность всех организаций, которые давали им деньги, необходимо расследовать за счёт акционеров.

Stevechang64: Что происходит с продолжающимися расследованиями нарушений налоговых и благотворительных правил со стороны организации? А, точно: ими занимаются те же люди, что ведут дело Хантера Байдена.