Fox News: юноша, застреливший погромщиков BLM, намерен разобраться с интернет-клеветниками

Кайл Риттенхаус, признанный невиновным в убийстве двух участников беспорядков Black Lives Matter, намерен подать в суд на интернет-компании, создавшие ему репутацию расиста и преступника, передаёт Fox News. Как отмечает его адвокат, Facebook* не только распространял клевету, но и удалял посты, в которых излагалась правда о Риттенхаусе. Такую же лживую информационную политику соцсети проводят и сейчас, освещая украинский конфликт, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон.

Камала Харрис и другие деятели Демократической партии поощряли толпу, которая жгла город Кеноша в штате Висконсин летом 2020 года. Кайл Риттенхаус решил защищать город, а именно — автостоянку, владелец которой попросил его об этом, потому что полиции на месте не было. Он (Риттенхаус. — ИноТВ) работал в Кеноше, его отец жил там. Итак, он приходит, и растлитель малолетних пытается его убить, Кайл Риттенхаус защищается, ещё два человека пытаются его убить, один из них вооружён пистолетом…



И за это его (Риттенхауса. — ИноТВ) судили по обвинению в убийстве. Его оправдали. Но в то же самое время практически все новостные организации в стране клеветали на него! Они называли его убийцей, когда суд ещё шёл, и неоднократно называли его приверженцем идеи превосходства белой расы, коим он не является.



Интернет-платформы способствовали этой клевете. Теперь Кайл Риттенхаус подаёт на них в суд. С нами на связи Кайл Риттенхаус — основатель The Media Accountability Project, а также его адвокат Тодд Макмёртри. Они расскажут нам, что они делают. Спасибо вам обоим за участие в нашей программе. Расскажите нам, Кайл… Рад Вас видеть. Какие действия Вы предпринимаете против IT-компаний, сделавших эту клевету возможной?



КАЙЛ РИТТЕНХАУС, основатель The Media Accountability Project: Мы заставим СМИ заплатить за то, что они со мной сделали. Из-за них мне трудно жить нормальной жизнью. Я не могу посещать людные места, ходить в магазин, мне трудно отправиться куда-то без охраны. Трудно заниматься самыми элементарными вещами, например выгуливать собаку в парке. То есть они сделали так, что мне очень трудно быть обычным человеком. Они повлияли на мои перспективы трудоустройства: не думаю, что мне когда-либо удастся поступить на работу, боюсь, наниматели могут мне отказать.



Думаю, Ваши рассуждения совершенно справедливы. И всё это из-за лжи, которую больше года повторяли интернет-платформы. Это не журналисты, это солдаты какой-то странной партийной войны. Итак, что Вы делаете, чтобы это исправить?



КАЙЛ РИТТЕНХАУС: Мы собираемся судиться с ними... Говорите, Тодд.



ТОДД МАКМЁРТРИ, адвокат: Да…



Расскажите нам об иске. Да.



ТОДД МАКМЁРТРИ: Конечно. Отвечу на Ваш первый вопрос о том, что мы планируем делать с IT-компаниями… Конечно, мы их рассматривает, и, по-моему, первый на очереди Facebook*. Марк Цукерберг объявил на видео, что действия Кайла были массовым убийством. И это явная клевета. Это не защищено разделом 230 закона «О приличиях в сфере коммуникации». По моему мнению, раздел 230 позволяет удалять вещи, связанные с насилием, или вещи, которые люди не хотят слышать. Но раздел 230 не давал Facebook права удалять правду о Кайле. Итак, это пример того, что мы планируем делать с IT-компаниями и что мы планируем делать в вопросе клеветы.



«В вопросе клеветы» — Вы имеете в виду так называемые новостные организации?



ТОДД МАКМЁРТРИ: Совершенно верно. Что-то из этого было упомянуто Вами во вступительном слове. Конечно, Кайлу предъявили обвинение в преступлении, и новостные организации вправе об этом сообщать. Но когда человека называют убийцей, это может в некоторых обстоятельствах служить основанием для иска. Другие вещи, которые высказывали медийные персоны и люди в соцсетях, были явной клеветой. Вы упоминали, что Кайла называли приверженцем идеи превосходства белой расы. Я думаю, это было высосано из пальца. Не знаю, как СМИ могут утверждать, что, когда они делали эти высосанные из пальца заявления, в этом не было преступного умысла или во всяком случае небрежности. Думаю, у нас есть твёрдые основания для судебного разбирательства. Мы рассматриваем… мы начинаем рассматривать и оценивать их, искать возможности привлечь к ответственности СМИ и IT-компании, как и обещал Кайл.



Итак, Кайл, когда Вы бываете в общественных местах, повторяют ли Вам люди услышанное в соцсетях или, скажем, на NBC News или CNN?



КАЙЛ РИТТЕНХАУС: Были такие люди. Мне доводилось сталкиваться с оскорблениями… Слава Богу, что у меня есть охранники, которые защищают меня от травли, обеспечивают мою безопасность, чтобы, если кто-то ко мне подойдёт, не дать причинить мне вреда. Слава Богу, что они у меня есть.



Да. Тодд, коротко: как именно Вы хотите призвать к ответу Цукерберга?



ТОДД МАКМЁРТРИ: Думаю, мы подадим в суд, во-первых, за клеветнические утверждения о том, что Кайл совершил массовое убийство; во-вторых, за нарушение раздела 230 — удаление постов с правдивой информацией о Кайле.



Да.



ТОДД МАКМЁРТРИ: То есть, по сути, они скрывали правду, удаляя правдивые посты. И они делали это в нарушение раздела 230. Закон «О приличиях в сфере коммуникации» не защищает такие действия.



Именно! Они не только клеветали на него, но и удаляли всё, что говорилось в его защиту, факты о нём… Так же они вели себя в том, что касалось вакцин и миллиона других тем. Вооружённого конфликта на Украине.



ТОДД МАКМЁРТРИ: Совершенно верно.



Я признателен Вам за то, что Вы делаете. Спасибо вам обоим. Рад был Вас видеть, Кайл. Спасибо, Тодд.



ТОДД МАКМЁРТРИ: Спасибо.



КАЙЛ РИТТЕНХАУС: Спасибо, Такер.



ТОДД МАКМЁРТРИ: Спасибо, Такер.



Дата выхода в эфир 06 июня 2022 года.



* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.