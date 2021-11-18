Fox News: присяжные в США не спешат оправдать невиновного — потому что боятся погромов по всей стране

18-летний Кайл Риттенхаус застрелил двух преследовавших его погромщиков Black Lives Matter, защищая свою жизнь — это ясно любому, кто следил за судом, заявляет ведущий Fox News Такер Карлсон. По мнению журналиста, единственная причина, по которой присяжные ещё не огласили вердикт, заключается в том, что оправдание Риттенхауса может послужить поводом для новой волны насилия, поджогов и грабежей по всей стране.

Присяжные по делу Кайла Риттенхауса сегодня вечером отправились по домам после многочасового совещания. В среднем присяжные выносят вердикт всего за несколько часов, то есть в данном случае процедура уже заняла гораздо больше времени, чем обычно. Но причина, вероятно, не в том, что услышанные ими доказательства сбивают их с толку.



В типичном суде, например, по делу об инсайдерских торговых операциях, о чём-то сложном, честный наблюдатель может видеть обоснованность с обеих сторон. Но в данном случае не так. Далеко не так. Наоборот, с первых мгновений этого разбирательства стало очевидно, что Кайлу Риттенхаусу вообще не должны были предъявлять обвинений.



Ключевой вопрос: были ли действия Кайла Риттенхауса той ночью в Кеноше самообороной? И недвусмысленный ответ: да. Это очевидно. Тут и думать нечего. Это как дело О. Джея Симпсона* — ни один честный человек не мог прийти к другому выводу. Кайл Риттенхаус стрелял в мужчин, которые, как он думал, пытались его убить.



Вы можете спросить: «А почему Кайл Риттенхаус так думал?» Ну, в одном случае человек, которого он застрелил, так прямо ему и сказал: «Я планирую тебя убить». Из двух других людей, в которых выстрелил Кайл Риттенхаус, один неоднократно ударил его, лежащего на земле, скейтбордом по голове, а другой направил ему в лицо заряженный пистолет. Так что Кайл Риттенхаус отбивался, спасая свою жизнь. И это не наши домыслы. На это указывали даже свидетели обвинения.



Итак, когда это произошло, когда жизнь Кайла Риттенхауса оказалась под угрозой на улицах Кеноши, какие именно у него были варианты? Ну, он мог отбиваться. Или позволить погромщикам себя убить. Обвинение утверждает, что именно это он, по сути, и должен был сделать — позволить погромщикам себя убить. Долгом Кайла Риттенхауса было покориться толпе. Это же бред! И никакие здравомыслящие присяжные с этим никогда не согласятся!



Итак, вопрос: почему же эти присяжные так долго не могут вынести вполне очевидный вердикт? Хотите ответ? Взгляните, что происходит за пределами зала суда. Сегодня вечером в Кеношу стянулись сотни бойцов Национальной гвардии. Почему они там? Они прибыли на случай, если Кайла Риттенхауса оправдают. Не на случай, если его признают виновным. На случай, если оправдают! И тогда, если его оправдают, практически все ожидают, что толпы избирателей Джо Байдена, как обычно, примутся жечь, грабить и громить.



Почему все этого ожидают? Потому что левые открыто к этому призывают. Цитирую: «Сейчас, когда присяжные начали совещаться, думаю, каждый город в Америке должен готовиться к тому, что может произойти, если Риттенхауса оправдают. Может быть неприятно — И ПРАВИЛЬНО». Этот твит сегодня написал учитель, мы проверили, реальный учитель из штата Индиана! То же самое сегодня говорят многие другие.



Итак, представьте себе, что вы присяжный по этому делу. Что бы вы чувствовали по этому поводу? Вас не изолировали от общества, вы знаете, какие настроения в стране. Вы в курсе угроз. Возможно, вы дважды подумаете, прежде чем оправдать Кайла Риттенхауса, какими бы ни были доказательства. Помните, что было после (вердикта по делу об избиении. — ИноТВ) Родни Кинга? Помните? Они сожгли дотла Лос-Анджелес! Вам не хотелось бы быть в ответе за такое. Вам не хотелось бы провоцировать беспорядки.



И, конечно же, в том-то весь смысл! Толпа угрожает насилием, мы, остальные, дрожим, и очень скоро наша система правосудия оказывается под контролем толпы! Очень скоро враги цивилизации — а эти люди именно таковы! — берут под контроль страну. Вот что сейчас происходит.



Итак, стоит на секунду остановиться и задаться вопросом: как же мы дошли до такого? Вот один краткий ответ, попавшийся нам на глаза. Сегодня Билли Гриббин, работающий на Капитолийском холме, подытожил это следующим образом, цитирую: «… мы ждём, начнутся ли беспорядки из-за лжи СМИ по поводу дела, связанного с беспорядками, происшедшими из-за лжи СМИ». Хорошо сказано! И это чистая правда.



Дата выхода в эфир 16 ноября 2021 года.



* О. Джей Симпсон — известный американский футболист, обвинённый в убийстве своей бывшей жены и её друга. Был оправдан судом в 1995 году, однако большинство американцев по сей день считают его убийцей (прим. ИноТВ).