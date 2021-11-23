Fox News: белый застрелил белых — американские СМИ видят в этом расизм

Ведущие американские СМИ усматривают расизм в оправдательном вердикте Кайлу Риттенхаусу, несмотря на то что все фигуранты дела и все участники суда были белыми, отмечает Fox News. По словам комментатора Лео Террелла, Риттенхаус стал жертвой клеветы со стороны политиков, включая Джо Байдена, которым нужен расовый раскол в стране.

Прокомментировать эти лживые заявления мы попросили адвоката по защите гражданских прав, комментатора Fox News Лео Террелла. Добрый вечер, Лео. Конечно, это очень досадно: этот мальчик, сражавшийся за свою жизнь, оказался боксёрской грушей для всех, у кого были свои политические цели. Какими бы ни были эти цели, он для них был как боксёрская груша. Вы можете мне объяснить, каким образом белый человек, обвиняемый в стрельбе по трём белым людям, притом что присяжные, судья и все юристы тоже белые… каким образом выходит, что он сторонник превосходства белой расы? Я что-то упускаю из виду?



ЛЕО ТЕРРЕЛЛ, адвокат: Вы ничего не упускаете из виду. Потому что, понимаете ли, судья, левым нет дела до фактов! Левые разыгрывают расовую карту, потому что они расисты. И для их политических целей им надо разыгрывать расовую карту.



Этот вердикт был вынесен, невзирая на цвет кожи. Во всём этом деле, от начала до конца, раса не имела никакого значения. Но CNN и MSNBC это безразлично! И меня как адвоката по защите гражданских прав это просто приводит в бешенство!



Что они хотят сделать, судья, так это привнести расизм в каждый аспект нашей жизни. Если вы с ними не согласны, вы расист. Если вы поддерживаете Кайла Риттенхауса, вы сторонник превосходства белой расы. Я адвокат, я поддержал вердикт. Что же из этого следует?



Нашу судебную систему представляют люди всех рас. Судьи-афроамериканцы, темнокожие судьи, прокуроры-афроамериканцы… Система не расистская! Но им это безразлично.



Знаете, они так плохо информированы, так мало информированы… Знаете, Лео, когда я, будучи прокурором, представляла дела в суде, у нас были судьи всех рас, и никому это не важно. Правда такова, что в реальной Америке это не имеет значения. Но они такие обманщики, что из-за них даже бразильские СМИ заявляют, будто жертвы были афроамериканцами — мы только что узнали об этом от Гленна Гринвальда. Как же американцы могут доверять СМИ? Мы не можем!



ЛЕО ТЕРРЕЛЛ: Не можем! Скажу честно: это очень пугает. Американцы, смотрящие эту программу, пожалуйста, знайте: СМИ доверять нельзя! Может быть, за исключением Fox. Но суть в том, что левым нет дела до истины! Им нет дела до того, что они могут повредить вам, уничтожить…



Они пытались уничтожить этого молодого человека, судья! CNN, MSNBC, Джой Рид — они пытались его уничтожить! Они пытались забрать у него свободу, потому что их повестка дня создаёт… Им нужна расово расколотая страна.



Эта страна достаточно умна и мудра, чтобы знать, что она самая свободная на планете. Как американец я горжусь своей страной. Как адвокат… Этот вердикт был справедливым.



И, знаете что, сейчас, даже притом, что его оправдали присяжные равного с ним социального статуса, единогласно, 12 присяжных пришли к единому мнению, что нет разумных оснований сомневаться в его невиновности, у него всё равно будут проблемы, куда бы он ни пошёл! Малоосведомлённые индивиды будут считать его сторонником превосходства белой расы. Я разговариваю с адвокатами… Как по-вашему, ему следует подать в суд на Джо Байдена?



ЛЕО ТЕРРЕЛЛ: Да! Разумеется, судья! Позвольте, я внесу ясность. Джо Байден сделал эти заявления, когда был кандидатом! Когда был кандидатом! Кайл Риттенхаус — простой гражданин. Он не сам себя сделал центром общественного внимания! Джо Байден и демократы использовали Кайла Риттенхауса. А этот прокурор, который никогда больше не должен представлять дела в суде…



Согласна.



ЛЕО ТЕРРЕЛЛ: …вёл это дело как политический процесс. Он игнорировал правосудие, судья. Вы — судья, вы представляете правосудие. А этот парень, этот прокурор был заинтересован только в победе, а не в правосудии. И знаете что? Кайл Риттенхаус доказал, что система сильнее политической повестки дня.



Спасибо, Лео Террелл! Полностью с вами согласна!



Дата выхода в эфир 21 ноября 2021 года.