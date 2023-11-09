Глава МИД Венгрии: Украина не вступит в ЕС, пока там нет свободы слова и выборов
Главный венгерский дипломат Петер Сийярто, находясь с визитом в Лиссабоне, прокомментировал для своей интернет-аудитории отчёт Европейской комиссии по расширению, в частности в части, касающейся Украины. Как пишет «Украинская правда», Сийярто считает, что оценка Еврокомиссии о невыполнении Украиной условий является правильной.
«Способ, которым Украина нарушает наиболее основополагающие права ЕС в вопросе прав национальных меньшинств, является особенно вопиющим. А поскольку, согласно оценке ЕС, Украина не выполнила условий для членства, мы не считаем, что любой дальнейший прогресс в вопросе о переговорах о вступлении с Украиной является своевременным», — сказал он.
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