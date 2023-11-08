Bloomberg: Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной — но Киеву ещё придётся попотеть

Исполнительный орган ЕС дал официальную рекомендацию инициировать переговоры о присоединении к ЕС Украины и Молдавии, сообщает Bloomberg. Вместе с тем, как отмечается в материале агентства, до начала таких переговоров Киев должен будет реализовать целый ряд реформ.

Европейская комиссия официально рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией и перейти к последующим шагам в рамках процесса принятия этих стран в блок, но лишь после того, как они завершат ряд реформ, передаёт Bloomberg.

Как отмечается в материале издания, рекомендация Еврокомиссии должна будет получить одобрение со стороны лидеров стран ЕС во время намеченного на декабрь саммита. При этом само ведомство объявило, что будет наблюдать за реализацией Киевом и Кишинёвом необходимых шагов и отчитается о них перед странами — членами Евросоюза в марте следующего года.

По данным Bloomberg, Владимир Зеленский приветствовал решение Еврокомиссии в соцсети X, назвав его «мощным и историческим по масштабам шагом».

Между тем даже если страны ЕС одобрят рекомендацию исполнительного органа, переговоры о вступлении могут занять много лет, поскольку путь к вступлению в блок «долог и труден», предупреждает корреспондент Bloomberg. Как напоминает журналист, самым «молодым» членом Евросоюза на данный момент является Хорватия, которая наконец добилась присоединения к нему в 2013 году — и рассмотрение её заявки заняло в общей сложности десять лет.

Когда Украине в июне 2022 года был предоставлен статус кандидата на вступление в ЕС, Брюссель установил семь шагов, которые должен был предпринять Киев для того, чтобы процесс присоединения пошёл дальше. С тех пор он успел претворить в жизнь четыре из них, касающиеся судебной власти, независимости СМИ и отмывания денег, но в ряде областей соответствия требованиям Евросоюза пока так и не добился, пишет Bloomberg.

По информации Bloomberg, прежде, чем европейцы сформулируют правовую базу под переговоры с Украиной, Киеву придётся ещё принять законодательные нормы о меньшинствах, реализовать меры по борьбе с коррупцией, а также ввести регулирование лоббистской деяльности в рамках разработанного украинцами «комплекса антиолигархических мер», подогнав все нормы в этом отношении под стандарты ЕС. Брюссель также ожидает от украинских властей введения в действие законов, нормирующих деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины и обеспечивающих для ведомства определённый уровень укомплектованности кадрами и необходимые для борьбы со взяточничеством полномочия.

Как подчёркивает корреспондент Bloomberg, ЕС стал активно реализовывать курс, направленный на расширение, после начала российской операции на Украине, дабы «не дать своим соседям попасть под влияние стран, которые не разделяют ценности Евросоюза». В Еврокомиссии убеждены, что расширение позволит блоку в долгосрочной перспективе обеспечить стабильность, мир и процветание на всём европейском континенте, а также станет геополитической инвестицией.