Balkan Insight: австрийские аналитики призывают ЕС не упустить шанс для расширения и реформ

На фоне обострившегося конфликта на Украине и общего изменения геополитической ситуации вопрос о расширении и фундаментальном реформировании Евросоюза вновь стал крайне актуальным. Однако это окно возможностей не останется открытым надолго, предупреждают аналитики Пауль Шмидт и Ведран Джихич в статье для Balkan Insight. По их мнению, европейское руководство должно не упустить такой шанс и своевременно воспользоваться этими переменами, учитывая при этом интересы молодых европейцев и новых стран, желающих присоединиться к ЕС.

На протяжении более десяти лет действовавший ранее инструмент расширения Евросоюза, казалось, утратил свою популярность и был отложен на дальнюю полку. Бесконечное повторение политических деклараций и не подкреплённая действиями риторика о расширении фактически лишь завели ЕС в технократический тупик и вызвали усталось, пишут в статье для Balkan Insight Пауль Шмидт, генсекретарь Австрийского общества европейской политики, и Ведран Джихич, старший научный сотрудник Австрийского института международных отношений.



Европейское руководство продолжало делать вид, что хочет расширения, в то время как страны Западных Балкан лишь симулировали реформы, подчёркивается в статье. Однако на фоне обострившегося конфликта на Украине наступил «драматический момент» для Европы. И похоже, что это вдохнуло новую жизнь в идею о расширении ЕС, отмечают авторы: «Политический импульс и интерес к расширению вновь вернулись — и окно возможностей не только для расширения, но и для фундаментального реформирования Евросоюза сейчас широко открыто».



В условиях общего изменения геополитической ситуации вопрос о принятии новых членов и о проведении реформ вновь стал крайне актуальным. Однако это окно возможностей не останется открытым надолго, предупреждают аналитики. Не случайно известный эксперт Иван Крастев, который специализируется на проблемах Центральной и Восточной Европы, также подчёркивает, что недостаточно «проснуться и осознать новую геополитическую реальность». Чтобы добиться результатов, Брюсселю нужно «встать с постели и воспользоваться этим ветром политических перемен», подчёркивается в статье.



По мнению авторов, европейское руководство должно не упустить такой шанс. И для этого пора решительно действовать, говорится в статье: «Если мы не воспользуемся открывающимися перед нами возможностями, то ситуация может измениться быстрее, чем мы думаем — как только массовая волна общественной поддержки националистических сил в Европе приведёт к формированию новых правительств, а Дональд Трамп или сторонники его идеологии отпразднуют своё возвращение».



Евросоюзу необходимо «собраться с силами» и провести серьёзные и обдуманные реформы, подчёркивается в статье. Недостаточно лишь запланировать и озвучить возможные даты для следующего этапа расширения ЕС, как это сделал глава Европейского совета Шарль Мишель. Хотя политическая динамика подталкивает к расширению, и это сейчас стало геополитическим императивом, однако дьявол скрывается в деталях, предупреждают авторы.



Это связано не только с проблемами внешней политики и системы безопасности, но также глубоко затрагивает экономическую, финансовую и социальную сферу. Именно поэтому Европейская комиссия предложила пересмотреть все области политики, чтобы подготовиться к созданию более масштабного и совершенного Евросоюза, поясняется в статье: «Вот почему крайне важно включать страны, которые являются кандидатами на вступление в ЕС, в ежегодный европейский мониторинг, касающийся верховенства закона, уже на ранней стадии».



Однако институциональные вопросы — это не самая серьёзная проблема из тех, которые также предстоит решить, учитывая возможные масштабы предстоящего расширения. Кроме вопросов безопасности, нельзя игнорировать и огромные экономические различия между нынешними членами Евросоюза и новыми кандидатами, подчёркивается в статье: «Все девять потенциальных новых государств-членов входят в десятку беднейших стран Европы. Как только на повестке дня окажутся сложные вопросы конкуренции или будущего финансирования ЕС, процесс переговоров и принятия политических решений, естественно, станет ещё более сложным».



Помимо внутренних дилемм ЕС и проведения необходимых реформ, одной из важнейших задач также является усиление и расширение партнёрских связей с потенциальными кандидами, уверены авторы: «Более тесное сотрудничество с гражданским обществом, а также с проевропейскими и освободительными массовыми движениями, действительно, могло бы стать долгожданной и столь необходимой помощью, чтобы ускорить там демократические процессы снизу».



При этом важно учитывать интересы молодого поколения, отмечается в статье: «Получение некоторых ощутимых экономических и социальных выгод, а также постепенная интеграция в единый рынок уже на ранней стадии могут дать людям новую надежду и перспективы, улучшив качество их жизни». По мнению авторов, следует уделять больше внимания мечтам и потребностям следующего поколения в странах-кандидатах, чтобы взрастить молодых европейцев.



«Они являются ядром будущего Евросоюза, и именно их мы должны вдохновлять на достижение наших общеевропейских целей. В конце концов, им придётся обеспечить внутренние демократические реформы — и опираясь на свой энтузиазм и вовлечённость, помочь предотвратить захват власти политической элитой, которая по-прежнему ещё слишком часто остаётся коррумпированной», — поясняют авторы.



И самое главное требование, по их мнению, заключается в том, что все страны-кандидаты и потенциальные будущие члены Евросоюза обязательно должны продемонстрировать и доказать на деле свою «серьёзную приверженность европейским ценностям», отказавшись от лавирования. Брюссель обязан занять чёткую и недвусмысленную позицию по отношению к «нестабильным политическим системам, которые до сих пор колеблются между Москвой и Пекином, такими как Сербия или Грузия», подчёркивается в статье.



Важно также помнить, что расширение ЕС всегда происходит не ради политических элит, а во благо людей, призывают авторы: «Основная идея Евросоюза заключается в продвижении европейских ценностей, прав человека, верховенства закона, а также либерального и демократического общества — и это касается всех, включая, конечно же, и страны-кандидаты».



Поэтому, чтобы повернуть этот процесс в нужное русло, нужен новый набор правил, который поможет создать стабильную основу для функционирования Евросоюза и подготовить его к успешной интеграции новых членов. И главный вопрос здесь заключается в том, есть ли во всех европейских столицах сейчас политическая воля и необходимые политические силы, чтобы пойти по этому пути, отмечают авторы.



В частности, лишь несколько недель назад, когда дискуссии вокруг расширения ЕС набирали скорость, Европа почти оказалась на грани нового вооружённого конфликта на Западных Балканах в результате драматических событий в Косове. И хотя в январе 2024 года исполнится десять лет со дня начала переговоров с Белградом о возможном вступлении в ЕС, однако власти Сербии во главе с президентом Александром Вучичем, похоже, не воспринимают этот процесс всерьёз и выбирают «автократический» путь развития, говорится в статье.



Западные Балканы, как считают авторы, могут в этом смысле послужить лакмусовой бумажкой для общего процесса, учитывая, что Евросоюз уже вложил туда очень много средств и усилий. И в случае неудачи на Балканах, по их мнению, это серьёзно усложнит ситуацию для всей Европы.



Следующие несколько месяцев покажут, сможет ли руководство Евросоюза доказать, что оно разбирается в реальной полической ситуации и в проблемах геополитики, говорится в статье: «Без внутренней реформы расширения не случится». А если Брюссель всё же окажется способен обеспечить условия для принятия новых членов, включая Украину, тогда это будет сравнимо с таким уникальным историческим событием, как воссоединение Германии, заключают авторы.