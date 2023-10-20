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Balkan Insight: австрийские аналитики призывают ЕС не упустить шанс для расширения и реформ

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На фоне обострившегося конфликта на Украине и общего изменения геополитической ситуации вопрос о расширении и фундаментальном реформировании Евросоюза вновь стал крайне актуальным. Однако это окно возможностей не останется открытым надолго, предупреждают аналитики Пауль Шмидт и Ведран Джихич в статье для Balkan Insight. По их мнению, европейское руководство должно не упустить такой шанс и своевременно воспользоваться этими переменами, учитывая при этом интересы молодых европейцев и новых стран, желающих присоединиться к ЕС.
Balkan Insight: австрийские аналитики призывают ЕС не упустить шанс для расширения и реформ
AP

На протяжении более десяти лет действовавший ранее инструмент расширения Евросоюза, казалось, утратил свою популярность и был отложен на дальнюю полку. Бесконечное повторение политических деклараций и не подкреплённая действиями риторика о расширении фактически лишь завели ЕС в технократический тупик и вызвали усталось, пишут в статье для Balkan Insight Пауль Шмидт, генсекретарь Австрийского общества европейской политики, и Ведран Джихич, старший научный сотрудник Австрийского института международных отношений.

Европейское руководство продолжало делать вид, что хочет расширения, в то время как страны Западных Балкан лишь симулировали реформы, подчёркивается в статье. Однако на фоне обострившегося конфликта на Украине наступил «драматический момент» для Европы. И похоже, что это вдохнуло новую жизнь в идею о расширении ЕС, отмечают авторы: «Политический импульс и интерес к расширению вновь вернулись — и окно возможностей не только для расширения, но и для фундаментального реформирования Евросоюза сейчас широко открыто».

В условиях общего изменения геополитической ситуации вопрос о принятии новых членов и о проведении реформ вновь стал крайне актуальным. Однако это окно возможностей не останется открытым надолго, предупреждают аналитики. Не случайно известный эксперт Иван Крастев, который специализируется на проблемах Центральной и Восточной Европы, также подчёркивает, что недостаточно «проснуться и осознать новую геополитическую реальность». Чтобы добиться результатов, Брюсселю нужно «встать с постели и воспользоваться этим ветром политических перемен», подчёркивается в статье.

По мнению авторов, европейское руководство должно не упустить такой шанс. И для этого пора решительно действовать, говорится в статье: «Если мы не воспользуемся открывающимися перед нами возможностями, то ситуация может измениться быстрее, чем мы думаем  как только массовая волна общественной поддержки националистических сил в Европе приведёт к формированию новых правительств, а Дональд Трамп или сторонники его идеологии отпразднуют своё возвращение».

Евросоюзу необходимо «собраться с силами» и провести серьёзные и обдуманные реформы, подчёркивается в статье. Недостаточно лишь запланировать и озвучить возможные даты для следующего этапа расширения ЕС, как это сделал глава Европейского совета Шарль Мишель. Хотя политическая динамика подталкивает к расширению, и это сейчас стало геополитическим императивом, однако дьявол скрывается в деталях, предупреждают авторы.

Это связано не только с проблемами внешней политики и системы безопасности, но также глубоко затрагивает экономическую, финансовую и социальную сферу. Именно поэтому Европейская комиссия предложила пересмотреть все области политики, чтобы подготовиться к созданию более масштабного и совершенного Евросоюза, поясняется в статье: «Вот почему крайне важно включать страны, которые являются кандидатами на вступление в ЕС, в ежегодный европейский мониторинг, касающийся верховенства закона, уже на ранней стадии».

Однако институциональные вопросы это не самая серьёзная проблема из тех, которые также предстоит решить, учитывая возможные масштабы предстоящего расширения. Кроме вопросов безопасности, нельзя игнорировать и огромные экономические различия между нынешними членами Евросоюза и новыми кандидатами, подчёркивается в статье: «Все девять потенциальных новых государств-членов входят в десятку беднейших стран Европы. Как только на повестке дня окажутся сложные вопросы конкуренции или будущего финансирования ЕС, процесс переговоров и принятия политических решений, естественно, станет ещё более сложным».

Помимо внутренних дилемм ЕС и проведения необходимых реформ, одной из важнейших задач также является усиление и расширение партнёрских связей с потенциальными кандидами, уверены авторы: «Более тесное сотрудничество с гражданским обществом, а также с проевропейскими и освободительными массовыми движениями, действительно, могло бы стать долгожданной и столь необходимой помощью, чтобы ускорить там демократические процессы снизу».

При этом важно учитывать интересы молодого поколения, отмечается в статье: «Получение некоторых ощутимых экономических и социальных выгод, а также постепенная интеграция в единый рынок уже на ранней стадии могут дать людям новую надежду и перспективы, улучшив качество их жизни». По мнению авторов, следует уделять больше внимания мечтам и потребностям следующего поколения в странах-кандидатах, чтобы взрастить молодых европейцев.

«Они являются ядром будущего Евросоюза, и именно их мы должны вдохновлять на достижение наших общеевропейских целей. В конце концов, им придётся обеспечить внутренние демократические реформы — и опираясь на свой энтузиазм и вовлечённость, помочь предотвратить захват власти политической элитой, которая по-прежнему ещё слишком часто остаётся коррумпированной», — поясняют авторы.

И самое главное требование, по их мнению, заключается в том, что все страны-кандидаты и потенциальные будущие члены Евросоюза обязательно должны продемонстрировать и доказать на деле свою «серьёзную приверженность европейским ценностям», отказавшись от лавирования. Брюссель обязан занять чёткую и недвусмысленную позицию по отношению к «нестабильным политическим системам, которые до сих пор колеблются между Москвой и Пекином, такими как Сербия или Грузия», подчёркивается в статье.

Важно также помнить, что расширение ЕС всегда происходит не ради политических элит, а во благо людей, призывают авторы: «Основная идея Евросоюза заключается в продвижении европейских ценностей, прав человека, верховенства закона, а также либерального и демократического общества — и это касается всех, включая, конечно же, и страны-кандидаты». 

Поэтому, чтобы повернуть этот процесс в нужное русло, нужен новый набор правил, который поможет создать стабильную основу для функционирования Евросоюза и подготовить его к успешной интеграции новых членов. И главный вопрос здесь заключается в том, есть ли во всех европейских столицах сейчас политическая воля и необходимые политические силы, чтобы пойти по этому пути, отмечают авторы.

В частности, лишь несколько недель назад, когда дискуссии вокруг расширения ЕС набирали скорость, Европа почти оказалась на грани нового вооружённого конфликта на Западных Балканах в результате драматических событий в Косове. И хотя в январе 2024 года исполнится десять лет со дня начала переговоров с Белградом о возможном вступлении в ЕС, однако власти Сербии во главе с президентом Александром Вучичем, похоже, не воспринимают этот процесс всерьёз и выбирают «автократический» путь развития, говорится в статье.

Западные Балканы, как считают авторы, могут в этом смысле послужить лакмусовой бумажкой для общего процесса, учитывая, что Евросоюз уже вложил туда очень много средств и усилий. И в случае неудачи на Балканах, по их мнению, это серьёзно усложнит ситуацию для всей Европы.

Следующие несколько месяцев покажут, сможет ли руководство Евросоюза доказать, что оно разбирается в реальной полической ситуации и в проблемах геополитики, говорится в статье: «Без внутренней реформы расширения не случится». А если Брюссель всё же окажется способен обеспечить условия для принятия новых членов, включая Украину, тогда это будет сравнимо с таким уникальным историческим событием, как воссоединение Германии, заключают авторы.

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источник
Balkan Insight Сербия Европа
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