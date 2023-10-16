Euractiv: Западу не удаётся вырвать Сербию из объятий России

У Запада не получается заставить Сербию отвернуться от России, сетует бывший американский посол в Косове Филип Коснетт в интервью изданию Euractiv. По его словам, в последние 20 лет подходы к работе с Сербией выбирались крайне неверно. В итоге усилия были потрачены зря. Сербия стала единственной страной в Европе, которая не присоединилась к антироссийским санкциям. «Я думаю, что Сербия явно очень глубоко спряталась в объятиях России».

У Запада не получается заставить Сербию отвернуться от России и Китая, сетует бывший американский посол в Косове Филип Коснетт в интервью изданию Euractiv. По его словам, в последние 15-20 лет подходы к работе с Сербией выбирались крайне неверно.

В итоге усилия были потрачены зря. Сербия стала единственной страной в Европе, которая не присоединилась к антироссийским санкциям. «Я думаю, что Сербия явно очень глубоко спряталась в объятиях России и Китая. Таким образом, какие бы усилия международные организации ни предпринимали все эти годы, чтобы попытаться склонить Белград в сторону Запада, на самом деле они пока не принесли никаких результатов», — сказал Коснетт.

После ухода с дипломатической службы Коснетт трудится старшим научным сотрудником трансатлантической программы обороны и безопасности в Центре анализа европейской политики, пишет издание. Он уверен, что Западу пора выбрать более реалистичный подход в отношении этой страны.

По мнению бывшего дипломата, Россия продолжает активно дестабилизировать Западные Балканы. В таких условиях важным проявлением солидарности коллективного Запада стало бы «признание реальности существования Косова». Этому препятствует позиция таких стран Евросоюза как Испания, Кипр, Словакия, Румыния и Греция, которые не признают одностороннюю независимость Косова, провозглашённую в 2008 году.

Это также создаёт дополнительные проблемы в НАТО, напоминает Euractiv, где также необходимо единогласие для вступления. «Я думаю, что сейчас было бы подходящее время для США и Европейского союза обратиться с решительным призывом к тем европейским странам, которые являются членами НАТО и которые не признали Косово, сделать это», — цитирует Коснетта издание.

В конце 2022 года в Косове возникало очередное напряжение, после того как Приштина ввела новые правила, согласно которым все косовские транспортные средства должны иметь косовские номерные знаки. Это, естественно, не понравилось сербам, которые не признают независимость этого региона и продолжают использовать сербские знаки.

В результате за этим последовало массовое увольнение сербов из всех правительственных учреждений. Ситуация особенно обострилась в северных муниципалитетах с этническим сербским большинством. Выборы, назначенные для замены местных мэров и других должностных лиц, были бойкотированы сербами.

В результате последовавших протестов было ранено около 30 представителей миротворческих сил KFOR, а также десятки протестующих, простых граждан, полицейских и журналистов.

Евросоюз призвал к отставке албанских мэров и проведению новых выборов. Приштина согласилась пойти на это, однако возникли сложности по другим вопросам, связанным с безопасностью.

24 сентября группа из 30 вооружённых сербов напала из засады на патруль косовской полиции. Один сотрудник был убит. Трое нападавших погибли во время перестрелки. С того дня косовские власти настаивали на причастности Сербии к происходящему.

Как сообщает Euractiv, Еврокомиссия уже подготовила проект мер против Сербии и готова к их постепенному внедрению. Однако Филип Коснетт считает такой подход крайне неверным: «Пряники более эффективны, чем кнуты. Стимулы более эффективны, чем угрозы в дипломатии. И то, и другое имеет право на существование, но я думаю, что международному сообществу было бы лучше сосредоточиться на экономических, политических стимулах и мерах безопасности, а не на санкциях».

Коснетт также выделил важную тему, которая требует повторного рассмотрения: это ассоциация сербских муниципалитетов (ASM). Впервые соглашение о создании этой ассоциации было достигнуто в 2013 году при предыдущем правительстве Косова, напоминает издание.

Однако уже через два года высший суд страны признал его неконституционным, поскольку он наделил бы исполнительную власть полномочиями, которые противоречили бы суверенитету страны.

При этом Белград настаивает, что цель такой ассоциации — в предоставлении больших прав косовским сербам. В ответ Косово заявляет, что его Конституция и так предоставляет национальным меньшинствам больше прав, чем любая другая страна Европы.

А именно: сербский язык имеет статус официального, сербам гарантированы места в парламенте и представительство на муниципальном уровне, право назначать сотрудников полиции в районах с сербским большинством и преподавание сербского языка в школах с сербским большинством.

Коснетт рассказал, что когда он был послом в 2018—2020 годах, ещё можно было найти способ предоставления административной автономии муниципалитетам, что со временем способствовало бы укреплению доверия между общинами. По этой причине, считает он, этот вопрос следует пересмотреть в свете недавнего обострения напряжённости, которое Косово называет попыткой аннексировать север страны.