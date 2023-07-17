Между косовскими албанцами и сербами продолжает расти напряжённость, подпитываемая «миротворцами» НАТО. Самое любопытное, что альянс, требующий от Белграда признания автономии региона, лицемерно игнорирует право на самоопределение бывших регионов Украины, обращает внимание ведущая YouTube-канала Redacted Натали Моррис.

НАТАЛИ МОРРИС, ведущая YouTube-канала Redacted: Косово. Вы видели мем из «Симпсонов», предсказывающий войну между Косовом и Сербией осенью 2023 года? Выглядит жутковато.

Особенно с учётом новостей о том, что предсказания «Симпсонов» продолжают сбываться. Например, о батискафе «Титан». В одном из эпизодов подводная лодка заблудилась при исследовании «Титаника», на ней кончился воздух, и она где-то застряла.

И там говорится не только о войне между Сербией и Косовом осенью 2023 года, к которой мы стремительно приближаемся. В той же серии, которая разворачивается в том же году, Симпсоны приходят в кинотеатр, где показывают фильм «Оппенгеймер». Сейчас 2023 год, и в прокате идёт фильм «Оппенгеймер».

Не знаю даже, что об этом думать, ребята! Я не уверена, являются ли «Симпсоны» квантовым скачком в пространстве и времени. Не знаю. Но я точно знаю, что напряжённость между Косовом и Сербией возрастает. Вот как выглядела парламентская сессия сегодня в Косове. Давайте посмотрим.

(Отрывок видео с заседания косовского парламента, где происходит массовая драка депутатов.)

Ладненько. Это какая-то жесть. Вы только что наблюдали, как во время выступления премьер-министра Альбина Курти депутат от оппозиции облил его водой, и тут начался сущий кошмар. Мужчины, женщины — все без исключения — ринулись в бой.

Премьер-министр рассказывал о мерах правительства по снижению напряжённости с этническими сербами на севере страны. Противоречия обострились после недавних выборов, которые сербы бойкотировали, в результате чего явка на них составила ничтожные 3,4 процента.

В мае, когда напряжённость начала расти после выборов, НАТО стало посылать войска, или, как они выражаются, миротворцев, чтобы встать на определённую сторону — сторону Косова. По некоторым данным, там уже размещено порядка 700 военнослужащих НАТО.

НАТО говорит, что Сербия должна признать независимость Косова, чего Сербия делать не хочет. Значит ли это, что мы все должны признать независимость Крыма и Донбасса от Украины? Нет, это другое, НАТО так не считает. Они просто…

Мы не дружим с последовательностью в США…

НАТАЛИ МОРРИС: Или в НАТО, или в войнах, которые ведёт Запад. Вы правы.

Если только не учитывать последовательную коррупцию. С ней всё последовательно.

НАТАЛИ МОРРИС: Точно, или последовательную непоследовательность. Некоторые народы могут выбрать независимость, если мы считаем, что это служит нашей цели.

Дата публикации 15 июля 2023 года.