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Эксперт: Евросоюз пытается вырвать Сербию из объятий России и склонить на сторону Запада — но у него ничего не получается

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Евросоюз пытается выступить в роли посредника между Сербией и Косовом и в последние недели делает ставку на Белград в надежде, что тот, возможно, даже присоединится к санкциям против России, рассказывает эксперт по Балканам Флориан Бибер в интервью Das Erste. Брюссель стремится вырвать президента Сербии Александра Вучича «из слишком тесных объятий Владимира Путина» и склонить его на сторону Запада. Вучич, в свою очередь, пользуется благосклонностью ЕС в своих интересах и не собирается разрывать связи с Москвой.
Эксперт: Евросоюз пытается вырвать Сербию из объятий России и склонить на сторону Запада — но у него ничего не получается
AP

Евросоюз пытается выступить в роли посредника между Сербией и частично признанной республикой Косово. «Нынешняя роль ЕС очень сложна, потому что на самом деле у него очень мало доверия. В последние недели он делал очень большую ставку на Сербию. Складывается впечатление, что Европейский Союз довольно благосклонно относится к президенту Сербии Александру Вучичу», — рассуждает  Флориан Бибер, директор Центра исследований Юго-Восточной Европы в Грацском университете и эксперт по Балканам, в интервью Das Erste.

«Очевидно, его пытаются вырвать из слишком тесных объятий Владимира Путина. В надежде, что Сербия, возможно, даже присоединится к санкциям ЕС против России. Но в попытке добиться расположения президента Вучича ЕС рискует стать слишком благосклонным по отношению к сербской политике и несоразмерно критичным по отношению к косовской», — утверждает Бибер.
 
По словам эксперта, то же самое можно наблюдать и в заявлениях США. В этом отношении политика США и ЕС относительно ясна. Они действительно «хотят попытаться изолировать Путина на Балканах и склонить Вучича на сторону Запада». И Вучич «очень целенаправленно» этим пользуется.
 
«Вучич сталкивается с крупнейшими массовыми протестами с момента вступления в должность. В Сербии много тех, кто критикует его политику. Он использует эту поддержку Запада, чтобы расширить диапазон своих возможностей. Я думаю, маловероятно, что он разорвёт все отношения с Путиным из-за этого. Он использует эту игру между великими державами, как он делал это в течение многих лет, чтобы расширить своё собственное пространство для манёвра», — продолжает эксперт.
 
В течение многих лет ЕС стремился к сближению между Сербией и Косовом и делал ставку на урегулирование путём переговоров. Однако проблема заключается в том, что у ЕС больше нет авторитета для того, чтобы действительно этого добиться. Потому что в самом начале ЕС пообещал обоим правительствам более быстрое вступление в ЕС. То есть, если бы Сербия и Косово согласились на нормализацию отношений, они смогли бы быстрее вступить в ЕС, отмечает Бибер.
 
«Однако сегодня это уже не кажется реалистичным. В Сербии больше нет большинства, выступающего за вступление в ЕС. Это уже не цель сербского общества. И Косово, в свою очередь, не может рассчитывать на то, что ни одна из стран-членов ЕС снова не заблокирует этот процесс. То есть членство в ЕС просто перестало быть достаточно привлекательным для государств или стало недостаточно реалистичным, чтобы действительно оказать положительное влияние на мирное урегулирование. И в результате ЕС фактически лишился главного аргумента, который мог бы убедить Сербию и Косово пойти на компромисс», — поясняет эксперт.
 
По словам эксперта, никто, кроме Евросоюза, больше не сможет выступить в роли посредника на Балканах. Европейский Союз ведёт тесные переговоры с США. Они выступают единым фронтом. Этого не было во время президентства Трампа, когда США преследовали собственные цели на Балканах. «Но проблема в том, что ЕС нельзя заменить. Нет никого другого, кто мог бы это сделать. ЕС должен приобрести больший авторитет», — утверждает Бибер.
 
«Это означает, что перспектива вступления в ЕС должна стать более реалистичной. Это важно не только для Сербии и Косова. Это важно и в отношении Украины. Нельзя обещать Украине членство, если ЕС не в состоянии интегрировать Западные Балканы. И в таком случае как раз и нужны более чёткие слова. Чтобы ЕС действительно более чётко определил, в чём заключаются проблемы, кто несёт ответственность, поставил чёткие цели, а затем предложил чёткое вознаграждение. ЕС должен лучше выполнять свою работу, чтобы действительно стать надёжным посредником», — подытоживает эксперт в интервью Das Erste.
 
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