N-TV: волне протестов нет конца — в Сербии вновь прошли антиправительственные демонстрации

В Белграде и ещё трёх крупных городах Сербии десятки тысяч человек вновь вышли на антиправительственные демонстрации, сообщает N-TV. Протесты, поводом для которых послужили два массовых убийства в начале мая, проходят уже седьмую неделю подряд. В этот раз протестующие на два часа перекрыли участок городского шоссе. Участники митингов требуют отставки президента Александра Вучича и других чиновников, которых обвиняют в разжигании ненависти и насилия в стране.
Десятки тысяч человек вновь вышли на акции протеста против насилия в столице Сербии Белграде и трёх других городах. Антиправительственные демонстрации, поводом для которых послужили трагические события 3 и 4 мая, в результате которых были убиты 18 человек, проходят уже седьмую неделю подряд, пишет N-TV.
В субботу вечером участники митинга в Белграде собрались перед зданием парламента в центре города. Двумя отдельными колоннами они прошли к городскому шоссе и перекрыли его участок на два часа, сообщают местные СМИ.
Кроме того, демонстрации прошли в крупных городах Нови-Сад, Ниш и Крагуевац. Участники митингов потребовали отставки президента Александра Вучича, а также министра внутренних дел Братислава Гашича и главы Агентства безопасности и информации Александра Вулина. Вучича и проправительственные СМИ они обвиняют в разжигании ненависти и насилия в стране. К массовым демонстрациям призывают левые и либеральные оппозиционные партии и гражданские движения.
Третьего мая 13-летний подросток убил из пистолета девять одноклассников и охранника в одной из школ Белграда. Днём позже в деревне Дубона под Белградом преступник расстрелял группу из восьми человек. Эти два массовых убийства, никак не связанных друг с другом, глубоко потрясли сербское общество.
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