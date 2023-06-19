N-TV: волне протестов нет конца — в Сербии вновь прошли антиправительственные демонстрации

В Белграде и ещё трёх крупных городах Сербии десятки тысяч человек вновь вышли на антиправительственные демонстрации, сообщает N-TV. Протесты, поводом для которых послужили два массовых убийства в начале мая, проходят уже седьмую неделю подряд. В этот раз протестующие на два часа перекрыли участок городского шоссе. Участники митингов требуют отставки президента Александра Вучича и других чиновников, которых обвиняют в разжигании ненависти и насилия в стране.

Десятки тысяч человек вновь вышли на акции протеста против насилия в столице Сербии Белграде и трёх других городах. Антиправительственные демонстрации, поводом для которых послужили трагические события 3 и 4 мая, в результате которых были убиты 18 человек, проходят уже седьмую неделю подряд, пишет N-TV.

В субботу вечером участники митинга в Белграде собрались перед зданием парламента в центре города. Двумя отдельными колоннами они прошли к городскому шоссе и перекрыли его участок на два часа, сообщают местные СМИ.

Кроме того, демонстрации прошли в крупных городах Нови-Сад, Ниш и Крагуевац. Участники митингов потребовали отставки президента Александра Вучича, а также министра внутренних дел Братислава Гашича и главы Агентства безопасности и информации Александра Вулина. Вучича и проправительственные СМИ они обвиняют в разжигании ненависти и насилия в стране. К массовым демонстрациям призывают левые и либеральные оппозиционные партии и гражданские движения.

Третьего мая 13-летний подросток убил из пистолета девять одноклассников и охранника в одной из школ Белграда. Днём позже в деревне Дубона под Белградом преступник расстрелял группу из восьми человек. Эти два массовых убийства, никак не связанных друг с другом, глубоко потрясли сербское общество.

Ранее Сербия продлила срок сдачи незарегистрированного оружия в полицию до 30 июня. До этой даты граждане могут передать его властям анонимно и безнаказанно. По данным МВД Сербии, к настоящему времени граждане добровольно сдали десятки тысяч единиц ручного огнестрельного оружия и взрывных устройств.

Сербия находится на первом месте в Европе по количеству оружия на руках у населения. Во многом это объясняется последствиями югославских войн 1990-х на территории страны и её соседей. Призыв к анонимной и безнаказанной сдаче оружия был одной из мер, принятых правительством Сербии после двух массовых убийств, передаёт N-TV.