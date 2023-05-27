N-TV: тысячи сербов вышли на улицы поддержать Вучича после протестов оппозиции

Тысячи людей вышли на улицы Белграда, чтобы принять участие в демонстрации в поддержку президента Александра Вучича, сообщает немецкий телеканал N-TV. Многие из них прибыли в сербскую столицу на автобусах и поездах. Эта демонстрация, как считается, стала ответом на вдохновлённые оппозицией протесты против вооружённого насилия в Сербии, в ходе которых участники также требовали отставки министра внутренних дел и главы секретной службы страны.

Тысячи людей приняли участие в демонстрации в поддержку президента Александра Вучича в столице Сербии Белграде в пятницу, сообщает немецкий телеканал N-TV. Митинг под лозунгом «Сербия надежды» был расценён как ответ правительства на демонстрации под руководством оппозиции, в которых десятки тысяч людей неоднократно выступали против вооружённого насилия в последние недели.

С утра в пятницу люди со всей страны прибывали в Белград на автобусах и поездах. По данным правозащитных групп и СМИ, на некоторых демонстрантов оказывалось давление с целью заставить их принять участие в демонстрации. «Я доверяю тем людям, которые руководят страной, и поэтому я здесь, чтобы поддержать это собрание», — напротив, заявил 82-летний участник демонстрации Бранко Марович.

Вучич объявил о проведении в пятницу вечером «самого большого митинга в истории» Сербии. В видеоролике, опубликованном в Instagram*, он говорил о собрании, на котором они попытаются «объединить Сербию и показать, что у неё есть будущее».

Как напоминает N-TV, массовые протесты были вызваны двумя нападениями с применением огнестрельного оружия, произошедшими менее чем за двое суток в начале этого месяца, в том числе в начальной школе в Белграде. После кровопролития, унёсшего в общей сложности 18 жизней, десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против насилия с применением огнестрельного оружия. Они требовали прекратить прославление насилия в проправительственных СМИ, а также отставки министра внутренних дел и главы секретной службы.

Однако эти требования были решительно отвергнуты президентом и его союзниками, подчёркивает немецкий телеканал. Белград готовится к напряжённой ситуации в выходные дни, так как оппозиция планирует снова выйти на улицы в субботу. Протесты с применением оружия являются одними из крупнейших со времён массовых демонстраций, которые привели к отставке тогдашнего правителя Слободана Милошевича в 2000 году, напоминает N-TV.

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