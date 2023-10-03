Berliner Zeitung: ЕС призывает Сербию отвести войска от границы с Косовом

Евросоюз пытается увеличить давление на Сербию, призывая её к ослаблению напряжённости в ситуации с Косовом, пишет немецкая Berliner Zeitung. Тем временем, партии «светофорной» коалиции Германии высказываются за увеличение военного присутствия бундесвера в регионе и призывают Сербию отвести свои войска от границы.

В связи с напряжённой ситуацией в отношениях между Сербией и Косовом Евросоюз призывает сербское правительство отвести своих солдат от границы с соседней страной, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. По данным косовских источников, сербские военные в последнее время продвигались «с трёх разных направлений», что расценивается как военная агрессия против Республики Косово, пишет немецкая Berliner Zeitung.

«Войска на границе должны быть сокращены со стороны Сербии», — заявила Бербок в понедельник в кулуарах специальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Киеве. В то же время представители СДПГ, зелёных и СвДП высказались за увеличение присутствия бундесвера в составе миротворческих сил КФОР в Косове, возглавляемых НАТО.

По словам Бербок, «не должно быть дальнейшей напряжённости между Сербией и Косовом». Сокращение численности сербских солдат на границе — это «также настоятельный призыв, прозвучавший сегодня здесь, на нашей совместной встрече в Киеве», подчеркнула она, говоря о встрече министров иностранных дел.

Неделю назад, в воскресенье, на севере Косова произошли столкновения со смертельным исходом, ставшие самым серьёзным инцидентом в регионе за последние годы, напоминает издание. В результате нападения на патруль косовской полиции был убит полицейский. Позже около 30 вооружённых людей забаррикадировались в монастыре. В перестрелке с полицией были убиты три вооружённых серба. Вскоре после этого США предупредили о «большом военном присутствии сербов вдоль границы с Косовом». Вашингтон и Берлин предупредили об обострении напряжённости и призвали к диалогу.

Глава правительства Косова Альбин Курти в понедельник обвинил Сербию в том, что она хочет аннексировать север Косова, где доминируют сербы, в связи с произошедшими столкновениями. Он заявил, что полиция изъяла документы, свидетельствующие о том, что «террористическое» нападение в Баньске было «частью более крупного плана по аннексии северного Косова». Создание коридора в Сербию было бы следующим шагом «для обеспечения поставок оружия и солдат», написал Курти на интернет-сервисе X, ранее называвшемся Twitter.

В понедельник Сербия заверила, что количество солдат на границе вернулось к «нормальному» уровню. Начальник генерального штаба Милан Мойсилович, говоря о границе с Косовом, сообщил журналистам в Белграде, что их число сократилось с 8350 до 4500 человек.

В связи с последними инцидентами в Косове представители правительственных партий Германии предложили направить туда дополнительные силы бундесвера. «Германия, консультируясь со своими союзниками, должна быстро проверить, полностью ли заполнен мандат КФОР, и направить в Косово больше солдат», — заявил в интервью немецким СМИ председатель комитета по европейским делам бундестага, политик от партии зелёных Антон Хофрайтер. Из рядов СДПГ эксперт по внешней политике Адис Ахметович потребовал укрепить мандат войск, следящих за стабильностью в Косове, дополнительными силами.

Недавно НАТО объявило об увеличении численности сил КФОР после усиления напряжённости в отношениях между Сербией и Косовом. По словам представителя оборонного альянса, в Косове будет размещено в общей сложности 600 британских солдат, другие союзники также увеличат свои контингенты. По собственным данным, в настоящее время бундесвер размещает в Косове около 80 военнослужащих. Мандат, который в последний раз был продлён Бундестагом в мае, предусматривает присутствие до 400 военнослужащих.

«Так что и без изменения мандата есть куда расти», — заявила председатель комитета по обороне в бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. Она добавила, что комитет по обороне следит за проблемой Косова. «Поэтому, если возникнет необходимость, мы также направим туда дополнительные силы».

Подавляющее большинство из 1,8 млн жителей Косова составляют этнические албанцы. Кроме того, 120 тыс. сербов проживают в основном на севере страны. В 2008 году Косово провозгласило свою независимость от Сербии, однако Белград её не признаёт, отмечает немецкая газета Berliner Zeitung.