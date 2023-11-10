Newsweek Оригинал

Newsweek объяснил, почему США боятся давать Украине мощное оружие

Материал представлен в пересказе ИноТВ
C начала украинского конфликта США проявляют поразительную стойкость в поддержке усилий по защите Украины, однако, несмотря на значительные объёмы помощи, Вашингтон всякий раз мучительно долго тянет с предоставлением Киеву необходимых боевых платформ. Как пишет Newsweek, Америка обеспокоена тем, что, если предоставляемое Киеву оружие окажется слишком мощным, Украина перейдёт в наступление, чреватое расширением конфликта.
Newsweek объяснил, почему США боятся давать Украине мощное оружие
AP

Американские власти выступают за наращивание финансирования Киева. Как выразился Энтони Блинкен, Америка не должна давать ни друзьям, ни соперникам, ни врагам ни малейшего повода сомневаться в её решимости. Однако за такой высокопарной риторикой скрывается отрезвляющий вопрос: действительно ли Белый дом хочет победы Украины? И ответ, пишет Newsweek, не столь однозначен, как кажется на первый взгляд.

Как продолжает автор материала, с начала украинского конфликта администрация США проявляет поразительную стойкость в поддержке усилий по защите Украины, справедливо, по её мнению, считая их важнейшей борьбой за свободу против тирании и империализма. Однако в то же время Белый дом не раз принимал решения, указывающие на потенциально куда более затяжной, чем ожидалось, характер конфликта.

Несмотря на значительные объёмы помощи, Вашингтон всякий раз мучительно долго тянет с предоставлением Киеву боевых платформ, необходимых ему для качественного улучшения позиций и противостояния врагу. Так было в том числе с армейской тактической ракетной системой, более известной как ATACMS. Только после недавнего визита в Вашингтон Владимира Зеленского Белый дом включил в очередной пакет помощи чисто символическое количество ракет.
 
И ATACMS — далеко не единственное оружие, передача которого Украине откладывалось до последнего. Киев без малого год просил Вашингтон об усовершенствованных истребителях F-16, необходимых для достижения хотя бы подобия воздушного паритета с Россией, прежде чем было наконец принято окончательное решение. Тем не менее из-за необходимости подготовки пилотов на Украине эти самолёты до сих пор не летают и как минимум до конца года не смогут внести свой вклад в оборону страны.
 
Причины задержек носят практический характер. Чиновники в Вашингтоне давно обеспокоены тем, что, если предоставляемое Киеву оружие окажется слишком мощным, Украина перейдёт в наступление, чреватое расширением конфликта. В результате такой политики без достаточной огневой мощи Украине не хватает превосходства на поле боя, чтобы решительно переломить ситуацию и как можно сильнее спутать стратегические расчёты Москвы.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Newsweek США Северная Америка
теги
военная техника оружие Россия спецоперация России на Украине США Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров