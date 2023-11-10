Newsweek объяснил, почему США боятся давать Украине мощное оружие
Американские власти выступают за наращивание финансирования Киева. Как выразился Энтони Блинкен, Америка не должна давать ни друзьям, ни соперникам, ни врагам ни малейшего повода сомневаться в её решимости. Однако за такой высокопарной риторикой скрывается отрезвляющий вопрос: действительно ли Белый дом хочет победы Украины? И ответ, пишет Newsweek, не столь однозначен, как кажется на первый взгляд.
Как продолжает автор материала, с начала украинского конфликта администрация США проявляет поразительную стойкость в поддержке усилий по защите Украины, справедливо, по её мнению, считая их важнейшей борьбой за свободу против тирании и империализма. Однако в то же время Белый дом не раз принимал решения, указывающие на потенциально куда более затяжной, чем ожидалось, характер конфликта.
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