Newsweek объяснил, почему США боятся давать Украине мощное оружие

C начала украинского конфликта США проявляют поразительную стойкость в поддержке усилий по защите Украины, однако, несмотря на значительные объёмы помощи, Вашингтон всякий раз мучительно долго тянет с предоставлением Киеву необходимых боевых платформ. Как пишет Newsweek, Америка обеспокоена тем, что, если предоставляемое Киеву оружие окажется слишком мощным, Украина перейдёт в наступление, чреватое расширением конфликта.

Американские власти выступают за наращивание финансирования Киева. Как выразился Энтони Блинкен, Америка не должна давать ни друзьям, ни соперникам, ни врагам ни малейшего повода сомневаться в её решимости. Однако за такой высокопарной риторикой скрывается отрезвляющий вопрос: действительно ли Белый дом хочет победы Украины? И ответ, пишет Newsweek, не столь однозначен, как кажется на первый взгляд.

Как продолжает автор материала, с начала украинского конфликта администрация США проявляет поразительную стойкость в поддержке усилий по защите Украины, справедливо, по её мнению, считая их важнейшей борьбой за свободу против тирании и империализма. Однако в то же время Белый дом не раз принимал решения, указывающие на потенциально куда более затяжной, чем ожидалось, характер конфликта.

Несмотря на значительные объёмы помощи, Вашингтон всякий раз мучительно долго тянет с предоставлением Киеву боевых платформ, необходимых ему для качественного улучшения позиций и противостояния врагу. Так было в том числе с армейской тактической ракетной системой, более известной как ATACMS. Только после недавнего визита в Вашингтон Владимира Зеленского Белый дом включил в очередной пакет помощи чисто символическое количество ракет.

И ATACMS — далеко не единственное оружие, передача которого Украине откладывалось до последнего. Киев без малого год просил Вашингтон об усовершенствованных истребителях F-16, необходимых для достижения хотя бы подобия воздушного паритета с Россией, прежде чем было наконец принято окончательное решение. Тем не менее из-за необходимости подготовки пилотов на Украине эти самолёты до сих пор не летают и как минимум до конца года не смогут внести свой вклад в оборону страны.

Причины задержек носят практический характер. Чиновники в Вашингтоне давно обеспокоены тем, что, если предоставляемое Киеву оружие окажется слишком мощным, Украина перейдёт в наступление, чреватое расширением конфликта. В результате такой политики без достаточной огневой мощи Украине не хватает превосходства на поле боя, чтобы решительно переломить ситуацию и как можно сильнее спутать стратегические расчёты Москвы.