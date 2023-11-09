Bloombegr: Польша потратит миллиарды на новую систему ПВО для сдерживания России

Британская компания MBDA заключила субконтракт на поставку в Польшу новых наземных систем ПВО, которые способны противостоять крылатым ракетам и истребителям. Общая стоимость сделки оценивается в $4,9 млрд. Варшава рассчитывает, что сможет таким способом более активно сдерживать Россию на восточном фланге НАТО, сообщает Bloomberg.
Великобритания и Польша подписали соглашение о поставке систем противовоздушной обороны нового поколения на общую сумму около $4,9 млрд. Польское правительство ещё летом обратилось к Лондону с просьбой оказать поддержку в сфере ПВО и обеспечить их новыми технологиями, которые помогли бы Варшаве противостоять российским ракетам, беспилотникам и аэростатам, занимающимся сбором данных, сообщает агентство Bloomberg.
Это привело к тому, что британская компания MBDA подписала субконтракт с польской оборонной компанией PGZ на поставки новых наземных систем ПВО, способных противостоять крылатым ракетам и истребителям, с радиусом действия более 40 км. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства обороны Великобритании, которое было опубликовано во вторник.
Предполагается, что в рамках этого соглашения в Польшу будет экспортировано около 100 зенитных установок и более 1000 ракет типа CAMM-ER (Common Anti-Air Modular Missiles). Эти зенитные модульные ракеты предназначены для того, чтобы уничтожать современные воздушные угрозы, включая самолёты-невидимки и высокоскоростные ракеты, поясняется в статье.
Ракеты будут созданы при сотрудничестве Великобритании и Италии. «Это ещё один важный шаг вперёд на пути развития наших исторических оборонных связей с Польшей, которой мы поставим средства противовоздушной обороны нового поколения, чтобы они послужили очевидным сдерживающим фактором для наших противников», — заявил в этой связи министр обороны Великобритании Грант Шаппс.
Европа в последнее время активизирует военные усилия на восточном фланге НАТО, чтобы сдерживать Россию, говорится в статье. Сделка была заключена после серии предполагаемых «вторжений в воздушное пространство», о которых Польша не раз заявляла за последний год, демонстрируя растущую обеспокоенность в отношении политики Москвы, поясняется в статье.
Система противовоздушной обороны, известная как NAREW, будет также использовать американскую интегрированную систему боевого управления и польские радары. Уходящее националистическое правительство Польши наращивает военные закупки, особенно в таких странах, как США и Южная Корея, сообщает Bloomberg. В бюджете Польши на следующий год предусмотрены расходы на оборону до 4% от объёма экономического производства.
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