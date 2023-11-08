Скотт Риттер: Израиль давно «купил» США — на этом и основана их лицемерная поддержка

Если бы на месте Израиля была какая-либо другая страна, совершающая подобные зверства, США давно бы осудили её и разорвали отношения, заявил бывший морпех США Скотт Риттер в интервью Redacted. С Израилем этого не происходит лишь потому, что он уже очень давно купил американский конгресс. Поэтому США не остаётся ничего, кроме как поставлять Израилю оружие, при этом тайно осуждая действия Нетаньяху.

СКОТТ РИТТЕР, экс-офицер морской пехоты США: Мне непонятно, почему Соединённые Штаты продолжают поддерживать дипломатические отношения с Израилем в настоящее время. Потому что если бы любая другая страна вела себя подобным образом, мы бы разорвали с ней отношения, мы бы призвали её к ответу, и ей бы пришлось за это заплатить. Но дело в том, что Израиль буквально купил конгресс США.

И, Клейтон, это не антисемитизм. Биньямин Нетаньяху открыто хвастается этим. Американо-израильский комитет по общественным связям — произраильская лоббистская группа, которая доминирует в Вашингтоне, — они открыто хвастаются тем, что владеют конгрессом. Когда нынешний спикер палаты представителей первый раз выступил перед нацией, ожидающей от руководства конгресса решения многочисленных проблем, которые охватили нашу страну, первое, что он сказал про повестку дня, — деньги Израилю.

И вот, что мы имеем — Израиль, который ведёт себя наихудшим образом, а мы ничего с этим не делаем. Позор нам. Мы знаем, что Израиль собирается делать, они говорили нам, что будут делать, и они уже делали это — действия Израиля не являются беспрецедентными. А мы ничего не делаем.

Неужели администрация Байдена намеренно закрывает на это глаза? Потому что Камала Харрис в эти выходные опубликовала видео в Instagram*, где она говорит: «Мы проконтролируем, чтобы они действительно заботились и защищали гражданское население. Мы следим, мы убеждаемся, что они защищают мирных жителей, и мы работаем над этим вместе с ними, это наша забота». Я также слышал это от ряда сотрудников администрации Байдена в Госдепартаменте на прошлой неделе, они говорили то же самое: «Мы уверены, что Израиль делает всё возможное, чтобы гражданские лица не пострадали в этой ситуации». В общем-то, вот и всё, Скотт. Это всё, что вам нужно знать. Сама Камала Харрис сказала, что они уверены в том, что гражданские лица не пострадают!

СКОТТ РИТТЕР: Да, и при этом мы продолжаем направлять самолёты C-17 в Израиль, предоставляя им боеприпасы, которые используют израильские ВВС, летая на предоставленных американцами самолётах, чтобы убивать палестинских мирных жителей. Камала Харрис — лгунья и лицемерка. Но она политик — стоит ей открыть рот, и из него польётся враньё. То же самое и с Джо Байденом.

Я могу гарантировать вам, что когда-нибудь, когда архивы будут рассекречены, вы увидите лицемерие администрации Байдена во всей его красе. В кулуарах ведутся разговоры, и я вам гарантирую, что разговоры эти — очень критичны по отношению к Израилю. «Да как они смеют? Биби сошёл с ума, он просто обезумел! Он не слушается нас! Мы ничего не можем сделать!..»

Вообще-то, Камала, есть кое-что, что вы можете сделать, — прекратить всякую помощь Израилю. Прекратите, прямо сейчас. Скажите израильтянам: ни один самолёт не приземлится, пока не будет прекращения огня. И во время этого прекращения огня в Газу будет доставлена вся необходимая ей гуманитарная помощь, во время этого прекращения огня американская делегация приедет в Израиль и возьмёт на себя ваши задачи. Вы больше не сбросите на Газу ни единой американской бомбы с помощью американского самолёта, пока мы лично не одобрим цель. А если вам что-то не нравится — счастливо оставаться! Именно так берётся власть в свои руки, это и называется лидерством. Но мы этого не сделаем, потому что Израиль уже давно купил конгресс.

Дата выхода в эфир 07 ноября 2023 года.

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