TOK FM: «синдромом опущенных рук» — польский генерал о состоянии ВСУ после провала контрнаступления

Положение Киева в украинском конфликте оставляет желать лучшего: в схватке с Россией он на сегодняшний день намного слабее; более того, на самой Украине начали во всём искать виновных, говорит польский генерал Богуслав Пацек. В беседе с ТОК FM он предупреждает, что даже истребители F-16, которые Запад обещает передать Украине, не сотворят чуда, потому что у России эффективные средства ПВО. Более того, предстоящая зима однозначно играет на руку россиянам.

Украина столкнулась с серьёзной проблемой — она более не в состоянии проводить действенное контрнаступление. Это признал даже сам Владимир Зеленский, заявив, что рассматривает возможность изменения военной стратегии, сообщает ТОК FM.

Польский генерал Богуслав Пацек объяснил в беседе с радиостанцией, что уже несколько недель на фронте наблюдается патовая ситуация. По его словам, россияне отчётливо видят, что происходит, и пользуются этим. Более того, они всё выше и выше поднимают голову в ходе этого конфликта. «Украинцы не сообщают, сколько их погибло, но из моих источников следует, что их погибло очень много. Давайте посмотрим правде в глаза, не драматизируя: для Украины это очень сложная ситуация», — констатировал он.

По мнению польского военного, одна из причин череды неудач украинской армии кроется в отсутствии должным образом подготовленных солдат. «Опытных, профессиональных солдат становится всё меньше. Сегодня в основном сражаются резервисты, то есть люди, имеющие воинские звания, но вовсе не обязательно — навыки. Россия находится в лучшей ситуации — там нет войны, это большая страна, широкие возможности для обучения, замены одних другими, отправки на фронт регулярных, лучше подготовленных сил», — объяснил генерал.

В интервью он обратил внимание на то, что у украинской армии наблюдается большая нехватка боеприпасов, ведь для проведения контрнаступления их должно быть «в несколько раз больше». «Обе стороны сделали свой выбор в пользу сражений, напоминающих скорее Первую мировую войну, нежели Вторую. Это значит, что одни защищаются, а другие нападают, и время от времени эти роли меняются. Россия и Украина закидывают друг друга ракетами, но с украинской стороны этих ракет гораздо меньше», — указал эксперт.

По его словам, кроме всего вышеперечисленного, не стоит упускать из виду нарастающую усталость от конфликта. Пацек определил её как «синдром опущенных рук». В благоприятном развитии ситуации Киеву не помогает и то, что сейчас всё внимание Запада обращено не только на него, но и на события в Израиле. «Украина упираясь ногами и руками говорит: «Мы должны справиться», но это не так просто. Тем более, что начали искать виноватых наверху и появились раздоры между главнокомандующим генералом Валерием Залужным и Зеленским», — объяснил он.

Одновременно Пацек подчеркнул, что, хотя ситуация на настоящий момент более благоприятна для россиян, прорыва в конфликте, который длится уже более 600 дней, не наблюдается. По его оценкам, ключевой в этом плане станет зима. «Украина отдаёт себе отчёт в том, что она должна быть хорошо к ней подготовлена, а Россия знает, что это будет её час, потому что сможет нанести удар по критически важной инфраструктуре и прежде всего — по энергетическому сектору. Та зима показала, что уничтожение энергетики очень эффективно и создаёт большую проблему для Украины», — напомнил он.

ТОК FM напоминает, что Украина с большой надеждой ждёт со стороны Запада поставок истребителей F-16, первые шесть из которых прилетят в Киев в январе 2024 года. На вопрос радиостанции, наступит ли прорыв в конфликте благодаря F-16, он не стал скрывать своего раздражения. «В Польше все считают, что как только прибудут эти F-16, то произойдёт чудо. Однако ничего не произойдёт. Во-первых, самолётов будет мало, а во-вторых, ПВО России будет гораздо эффективнее — и с этим украинцам придётся считаться, чтобы не потерять все эти самолёты в одночасье», — разъяснил военный. Он добавил, что F-16 могут выполнить свою задачу, но только в гораздо большем количестве, под управлением первоклассно подготовленных пилотов и всей системы авиационной координации.