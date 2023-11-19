Скотт Риттер: ЕС пытается спасти остатки своей репутации и бросает ради этого солдат ВСУ на убой

Ставка ЕС на победу над Россией в конфликте на Украине оказалась провальной, и теперь ЕС оказался в ловушке. Скотт Риттер в интервью немецкому Gegenpol указывает, что ЕС, пытаясь спасти остатки своей репутации, продолжает жертвовать жизнями украинских военных. В самом же ЕС под воздействием украинского кризиса происходит деградация организационных структур, большие страны-члены, такие как Германия, подминают ЕС под себя — и, по мнению Риттера, рано или поздно это приведёт к возмущению остальных членов союза.

МОНИК ШТЕГЕМАНН, ведущая канала Gegenpol: Что ты скажешь о развитии внутри ЕС? Почему руководство ЕС так решительно в продолжении военной поддержки Украины? И как это упрямство сказывается на структурах ЕС?

СКОТТ РИТТЕР, бывший американский офицер морской пехоты: ЕС разрушает сам себя. Любые принципы, которые у них были, любое представление об организации, основанной на правилах, всё выброшено в окно. Теперь он не что иное, как выгодное средство для крупнейших членов Европейского союза, а это означает, что это не Европейский союз, а организация, контролируемая горсткой государств. Он становится... Опасность в том, что он рискует стать неактуальным, потому что никто не будет терпеть такое поведение.

Вы знаете, ЕС загнал себя в очень неудобный угол. За прошедшие годы Боррель сделал ряд подстрекательских заявлений, делая прогнозы о победе Украины и роли Евросоюза в достижении этой победы. Все они оказались безосновательными. Украина проиграла, и Европейский союз ничего не может сделать, чтобы изменить этот результат.





Но Европа ещё не дошла до того момента, когда она может признать своё поражение. И поэтому они в очередной раз продолжат попытки спасти свою политическую репутацию ценой жизней украинцев. Потому что каждый доллар, потраченный Европейским союзом на Украину, лишь усугубляет страдания украинского народа. Но никакого существенного влияния это не окажет. Как я уже говорил, Россия стратегически выиграла эту войну, и никто ничего не может сделать, чтобы это изменить. Знаете, вы, возможно, сможете продлить страдания Украины, но вы не сможете изменить конечный результат.



Дата выхода в эфир 17 ноября 2023 года.