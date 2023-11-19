Скотт Риттер: ЕС пытается спасти остатки своей репутации и бросает ради этого солдат ВСУ на убой
МОНИК ШТЕГЕМАНН, ведущая канала Gegenpol: Что ты скажешь о развитии внутри ЕС? Почему руководство ЕС так решительно в продолжении военной поддержки Украины? И как это упрямство сказывается на структурах ЕС?
СКОТТ РИТТЕР, бывший американский офицер морской пехоты: ЕС разрушает сам себя. Любые принципы, которые у них были, любое представление об организации, основанной на правилах, всё выброшено в окно. Теперь он не что иное, как выгодное средство для крупнейших членов Европейского союза, а это означает, что это не Европейский союз, а организация, контролируемая горсткой государств. Он становится... Опасность в том, что он рискует стать неактуальным, потому что никто не будет терпеть такое поведение.
Дата выхода в эфир 17 ноября 2023 года.
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