Redacted: Россия и Китай призывают НАТО отказаться от провокаций

США своими провокациями подталкивают к войне с Россией и Китаем, заявил ведущий подкаста Redacted Клейтон Моррис на своём YouTube-канале. Москва и Пекин предупреждают Вашингтон, чтобы он прекратил провокации в виде направления очередных миллиардов долларов на Украину и Ближний Восток и размещения авианосных групп. При этом, по словам Морриса, любой подобный конфликт закончится не в пользу США.

Эти люди не в своём уме? Эти глобалисты пытаются развязать третью мировую войну? Потому что очень похоже, что так оно и есть. И очевидно, что уничтожение Соединённых Штатов является их главной целью. Просто посмотрите на рынки, там царит суматоха. Война на Ближнем Востоке — идеальное прикрытие для этих глобалистов, чтобы воплотить в жизнь «Великую перезагрузку»: забрать у вас ваши машины, ваши деньги, контролировать ваши передвижения. Они пробовали сделать это во время пандемии коронавируса, а теперь пытаются полностью это повторить. Как отметил мой друг Такер Карлсон, они собираются использовать войну, чтобы внести эти изменения.

ТАКЕР КАРЛСОН, политический обозреватель: Они не могут проиграть, они сделают всё, чтобы победить. Так как же им это сделать? Они не собираются снова использовать коронавирус. Я знаю, что правые боятся, что они собираются использовать коронавирус и масочный режим. Но они не будут этого делать. Они не могут это сделать, так как их уже разоблачили, это не сработает. Что они сделают? Начнут войну с Россией. Грядёт полномасштабная война между США и Россией в следующем году.

Собеседник: Правда?

ТАКЕР КАРЛСОН: Да, разумеется. Они в любом случае хотят этой войны.

Да, это всё продвигается полным ходом, даже несмотря на то, что скрыто за заголовками об Израиле и ХАМАС. Им это и нужно. Мы видим, как планы по «Новому мировому порядку» сталкиваются в реальном времени. И всё это они делают скрытно, надеясь, что вы даже не заметите этого. Мы чуть позже поговорим о «Великой перезагрузке», я покажу вам некоторые действительно заставляющие беспокоиться данные, которые появились только за последние несколько дней.

Но сначала о самых явных признаках того, что Россия и Китай не блефуют, которые мы увидели за последние 24 часа. Они, не сообщая об этом, переводят свои ядерные активы на позиции для начала наступления против НАТО, предупреждая альянс: «Немедленно прекратите. Вы отправляете очередные сто миллиардов долларов на Украину, а теперь и на Ближний Восток, размещаете авианосцы у нас на заднем дворе. Прекратите провоцировать нас, размещая все эти военные силы прямо у нас на заднем дворе, или мы нападём на вас».

И, кстати, в этом случае мы не сможем это остановить. Бывший офицер разведки морской пехоты и инспектор ООН по контролю над вооружениями Скотт Риттер недавно в беседе со мной отметил, что наши военные проиграют, и проиграют они сильно.

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: В армии США недобор новобранцев. И для достижения положенной численности личного состава не хватает десятков тысяч человек. Это означает, что вместо расширения армии США им приходится её сокращать. У них нет достаточного количества мужчин и женщин, чтобы пополнить ряды. Поэтому определённые подразделения, определённые возможности сокращаются до нуля, поскольку для этого просто нет людей. А теперь конгресс говорит о наращивании личного состава. Но как это сделать? Объявить призыв? А вы посоветовались с американским народом?

Итак, это происходит прямо сейчас. И если вы инвестор, вам нужно обратить внимание на то, что происходит на военном фронте. Да, за последние несколько часов Россия и Китай начали незаметно переводить свои ядерные активы на ключевые позиции, чтобы перейти в наступление: атомные подводные лодки со стелс-технологией, гиперзвуковые ракеты, кстати способные к полному уничтожению, теперь направленные на миллиарды невинных людей. И Россия заявляет: «Мы не блефуем». Вот Путин прямо говорит об этом.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Взяли, затащили две авиационные группировки в Средиземное море. Хочу сказать: это не угроза — то, что я сейчас скажу. Но по моему поручению Военно-воздушные силы, Военно-космические силы России начинают на постоянной основе патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Чёрным морем. И наши самолёты МиГ-31 вооружены комплексами «Кинжал».

Путин заявляет о патрулировании Чёрного моря, впервые в истории вооружая самолёты гиперзвуковыми ракетами. И просто чтобы вы понимали, эти ракеты «Кинжал» нельзя сбить ничем, что есть в арсенале Соединённых Штатов. Повторюсь: ничто из того, что у нас есть, не может сбить их. Это самый настоящий кошмар для Соединённых Штатов. Вот как они работают.

Традиционные баллистические ракеты движутся по параболической траектории, по предсказуемой дуге, поднимаются и опускаются подобно мячу. Это означает, что их можно обнаружить на ранней стадии полёта. Гиперзвуковые планирующие летательные аппараты работают по-другому. Они применяют законы физики, используя сопротивление трения, поэтому могут летать во всех направлениях, как самолёты, но на сверхбыстрой скорости. Это делает гиперзвуковое оружие трудным для обнаружения, пока не слишком поздно.

Сегодня утром Германия подтвердила существование мирного плана, согласно которому Украина капитулировала бы перед Россией и эта война закончилась бы. Но Германия признаёт, что НАТО и Соединённые Штаты помешали этому плану. Они отозвали это мирное соглашение. С какой стати им это делать?

Потому что клика глобалистов, которая управляет НАТО и Всемирным экономическим форумом, явно хочет этой войны, как и войны на Ближнем Востоке. Они хотят продвигать свою повестку. И за последние несколько дней начали реализовываться многочисленные части плана «Великой перезагрузки» Клауса Шваба, скрываясь за личиной войны. Это не теория заговора.

Дата выхода в эфир 23 октября 2023 года.