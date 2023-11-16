Экс-разведчик США: ЦРУ подставляет Украину, перекладывая на неё вину за подрыв «Северного потока»

В феврале 2022 года Джо Байден открыто заявлял о своём намерении уничтожить российский газопровод, а теперь, в свете экономического кризиса в Германии, американские спецслужбы пытаются переложить ответственность на украинских военных, заявляет бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в интервью Judging Freedom. По его словам, статья The Washington Post о причастности к диверсии украинского полковника является бездоказательным вбросом ЦРУ.

Зачем ЦРУ распространять эту информацию именно сейчас?



СКОТТ РИТТЕР, бывший разведчик морской пехоты США: Опять-таки я думаю, к разрушению газопровода «Северный поток» примешивается много политики. Потому что зима близко. И государствам снова приходится задумываться о недостаточности своего газоснабжения, о том, что, если зима будет холодной, у них будут большие неприятности. У них и так большие неприятности, потому что предприятия закрываются! В Германии очередной производитель автозапчастей сейчас увольняет сотрудников — в сезон праздников, неудачный момент! — потому что не может себе позволить продолжать бизнес. Потому что цены на энергоресурсы стали неприемлемыми.



Из Германии уходят рабочие места, уходят предприятия, и в этом политическая проблема. Немецкое правительство видит, что люди начинают спрашивать: «Почему вы разрешили Джо Байдену взорвать его (газопровод. — ИноТВ)?» Потому что, вы же помните… Не стоит забывать, что в феврале 2022 года, выступая в Белом доме, Джо Байден заявил журналистам — в присутствии Олафа Шольца! — что, если Россия введёт войска на Украину, трубопровод «Северный поток» будет уничтожен. Это было заявление президента Соединённых Штатов!



Вот этот момент!



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Если Россия вторгнется, то есть если танки и военные снова пересекут границу Украины, «Северного потока — 2» больше не будет. Мы положим ему конец.



ЖУРНАЛИСТКА: Но как именно вы это сделаете? Ведь проект контролируется Германией.



ДЖО БАЙДЕН: Мы… обещаю вам, мы сможем это сделать!



СКОТТ РИТТЕР: Ага, «мы»!



Чего не видно в кадре, так это того, что рядом с ним стоял его пудель, канцлер Германии, который ничего не сказал!



СКОТТ РИТТЕР: Ничего не сказал! Но это важный момент. Президент Соединённых Штатов заявил: «Мы это сделаем». Это королевское «мы», которое означает «я, ты, мы все, американцы». Он нигде не упомянул, что полковник украинского спецназа возглавит отряд из шести украинцев, который отправится в Германию, арендует роскошную яхту и пойдёт на ней в море, чтобы осуществить глубоководную диверсию против трубопровода в стиле фильма «Миссия невыполнима».



Должен же когда-то включиться здравый смысл! Этот полковник — тут я вас поправлю — всё отрицает. The Washington Post его подставила. Он заявил, что не имеет к этому никакого отношения. Но его имя используется.



ЦРУ отчаянно ищет легенду, украинцы помогают ЦРУ создать эту легенду, подставляя этого полковника. Он ведь арестован, ему предъявлены обвинения в других преступлениях. Он, конечно, будет отрицать, но из-за того, что его судят, его отрицание становится менее весомым.



Версия Сеймура Хёрша… Никто не знает точно. Но он лауреат Пулицеровской премии, он очень хорошо проявил себя на профессиональном поприще, и никто пока не смог опровергнуть его версию. Они предложили глупую историю о том, что это сделали украинцы. Смехотворно! Нет никаких доказательств в пользу этого. Заявление о причастности этого полковника — не доказательство, а всего лишь вброс имени с целью вдохнуть жизнь в эту тему.



В реальности это было сделано по приказу президента США. Он сам так сказал! Почему мы вообще это обсуждаем? Он сказал: «Если русские танки и военные войдут на территорию Украины, мы уничтожим этот трубопровод. Мы это сделаем. Обещаю вам, так и будет». Вот и всё!



Не хочу слишком вдаваться в политику, но как, по-вашему, это связано с конфликтом генерала Залужного и Зеленского? Реализм Залужного, назвавшего ситуацию патовой, против фантазий и бреда Зеленского о том, что победа над Россией ещё возможна.



СКОТТ РИТТЕР: Не знаю. Ведь о том, что это дело рук Украины, заговорили тогда, когда мы ещё активно искали денег и поддержки для украинского контрнаступления. Мы что, подставляли Зеленского уже тогда? Некоторые, наверное, скажут, что да. Я больше склонен думать, что… Послушайте, ЦРУ нет дела ни до кого, кроме ЦРУ. А история Сеймура Хёрша привлекла к ним и к тайным операциям министерства обороны нежелательное внимание. Так что они прибегли к легенде, невзирая на ущерб. Им нет дела ни до чего, кроме защиты ЦРУ!



Дата выхода в эфир 14 ноября 2023 года.