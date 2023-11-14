Шеф-редактор Die Weltwoche: нормальный немецкий политик не отправил бы на Украину ни пфеннига без выяснения роли Киева в подрыве «Северных потоков»

Несмотря на расследования журналистов об участии украинской разведки в подрыве «Северных потоков», Берлин продолжает и даже удваивает военную помощь Украине. Шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кёппель называет такую ситуацию «позором» для правительства Германии, которое не хочет выяснять правду и безоговорочно поддерживает Киев. Сам Кёппель скептически смотрит на версию с украинскими диверсантами. Он продолжает считать, что конфликт на Украине — это «война США против Европы», что делает финансовую поддержку Киева со стороны Европы вдвойне «абсурдной», потому что европейцы, по его мнению, фактически оплачивают войну против себя.

РОДЖЕР КЁППЕЛЬ, шеф-редактор Die Weltwoche: Федеративная республика вкладывает деньги, которых у неё явно нет, в дело, которое, кажется, проиграно. Вероятно, это связано с тем, что США сбрасывают Украину с себя, отходят от конфликта, с тем, что мы наблюдаем в Вашингтоне в отношении Украины. Для американского президента Байдена стало подарком небес то, что этот ужасный ближневосточный конфликт снова разгорелся. Он позволил американцам между делом бросить этот безнадёжный конфликт, а европейцам теперь — или точнее немцам — приходится, так сказать, закрывать бреши.

Для меня всё это — то, что происходит на Украине, — это прежде всего война американцев против Европы. Я имею в виду, что американцы всё это затеяли, но европейцы и немцы должны платить и разбираться с последствиями этого. Это прежде всего война Америки против Европы. Очень печальная вещь.



И что делает это решение — вбросить дополнительные миллиарды на Украину — абсурдным, так это недавние разоблачения всей этой атаки на «Северный поток»... Der Spiegel и The Washington Post якобы выяснили — я, конечно, смотрю на всё это с большим скептицизмом, — что за взрывом «Северного потока» стоял бывший агент украинской секретной службы. Для меня, однако, ясно, что без американцев такой взрыв «Северного потока» вряд ли мыслим.



То есть Северное и Балтийское моря — это по определению воды НАТО. Вера в то, что вы можете просто немного понырять в этом районе или взорвать трубопровод с помощью нескольких взрывных дронов и чтобы американцы об этом не узнали... Я думаю, как раз это было бы слишком тревожным, особенно учитывая плотность военного присутствия в этой части региона.



Но да, есть теория, что за этим стоят украинцы. И если бы я был немецким политиком, то не отправил бы на Украину ни пфеннига, пока Украина полностью не объяснила бы это. Но тут ситуация снова усложняется. Ведь само федеральное правительство Германии не желает расследования этого инцидента. Это позор, это скандал, что Европейский союз, что Германия — в частности считаясь важнейшим государством — не готовы и отказываются провести расследование крупнейшего террористического нападения на системно значимую инфраструктуру, разрушение которой не в последнюю очередь имело последствия для Германии. Произошла потеря покупательной способности, экономика находится в бедственном положении. А правительство просто занимает позицию: «Нет-нет, это не нужно выяснять, мы просто оставим всё это лежать на морском дне».



На минутку — то же самое правительство, которому было поручено поддерживать верховенство закона. Не только в сфере раздельного сбора мусора или выставления НДС для бизнеса. Там, извините, вы не сможете найти примера, что какой-то параграф был нарушен. Но на этой ситуации вы можете видеть, что что-то вышло из-под контроля, что что-то работает не так, как должно. И люди это уже давно поняли, поэтому никто больше не должен удивляться, если такое правительство потеряет поддержку.





Дата выхода в эфир 13 ноября 2023 года.