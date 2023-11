По мнению экспертов, различная противоречивая информация, которая за последние дни появилась в европейских и американских СМИ, создаёт впечатление, что результаты расследования о причинах аварии на газопроводе «Северный поток» выглядят всё менее достоверными. Похоже, что США и Запад таким образом просто пытаются переложить всю вину за это происшествие на украинцев, отметил китайский аналитик Цюй Хэн в интервью Global Times.

В недавних публикациях, появившихся в немецких и американских СМИ, сообщалось о том, что высокопоставленный украинский военный, имеющий глубокие связи со спецслужбами, предположительно сыграл центральную роль в организации подрыва газопровода «Северный поток» в прошлом году, поясняется в статье.



В частности, в отчёте, опубликованном в минувшую субботу по итогам совместного расследования журналистов из американской газеты The Washington Post и немецкого издания Der Spiegel, в качестве причастного к организации взрывов был назван 48-летний Роман Червинский. Сообщается также, что он является сотрудником украинских спецслужб и носит звание полковника.



По данным The Washington Post, Червинский был координатором специальной операции, направленной против «Северного потока». Как рассказали журналистам неназванные источники, он отвечал за обеспечение логистики и поддержки для команды из шести человек, которая арендовала парусник, назвавшись вымышленными именами, а затем использовала глубоководное водолазное оборудование для размещения взрывчатки на трубах газопровода.



Отчёт, опубликованный на страницах The Washington Post в минувшие выходные, появился после того, как в феврале этого года американский репортёр и лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш пришёл к выводу, что инцидент с «Северным потоком» был организован спецслужбами США. Он также призвал власти США и Европы взять на себя ответственность, напоминает Global Times.



В результате трёх взрывов 26 сентября 2022 года произошли массовые утечки на газопроводах «Северный поток —1» и «Северный поток — 2», проходивших из России в Германию по дну Балтийского моря, напоминает Global Times. Эта атака негативно повлияла на гражданскую инфраструктуру, построенную для обеспечения энергией миллионов людей в Европе.



Некоторые считают, что предполагаемое участие украинского офицера в этом преступлении представляет собой прямое доказательство причастности руководства Вооружённых сил Украины и служб безопасности страны к организации этой диверсии, которая привела к многочисленным уголовным расследованиям. Но другие эксперты предупреждают, что такая непоследовательная риторика со стороны США и Запада является попыткой переложить вину на украинцев, которые не способны взять на себя ответственность, говорится в статье.



Кроме того, даже в случае проведения мирных переговоров с Россией в будущем и попыток восстановить нормальные отношения инцидент с «Северным потоком» всегда будет оставаться проблемой. Об этом предупредил в интервью Global Times Цюй Хэн, учёный из Китайского национального института международного обмена и судебного сотрудничества ШОС.



По его мнению, США и Европа опасаются, что их привлекут к ответственности или даже вынудят выплачивать компенсацию, поэтому теперь они стремятся перекладывать вину на украинцев. «Они знают, что Украина не в состоянии взять на себя ответственность — и что Червинский, который содержится в киевской тюрьме, сейчас действует не от имени украинского правительства. Эта роль для них очень полезна», — заявил Цюй.



Ранее Москва заявляла, что за атакой на «Северный поток» стоял Вашингтон. Кроме того, президент России Владимир Путин в марте этого года отверг аргумент о том, что за этими взрывами стоит Украина, как сообщили СМИ.



Однако российская команда не может выехать непосредственно на место взрыва трубопровода «Северный поток» для расследования и сбора доказательств, отмечается в статье. Поэтому вне зависимости от того, насколько результаты российского расследования близки к истине, их будет довольно трудно принять — особенно США и Западу.



Аналитики предполагают, что если международное сообщество стремится провести справедливое и объективное расследование инцидента, лучше организовать комплексное расследование с участием совместного механизма международных организаций, пользующихся международным авторитетом — например, при участии ООН или Шанхайской организации сотрудничества.



Важно также понимать, что взрыв «Северного потока» повлиял на отношения не только между Россией и Украиной и не только между Россией и НАТО. Он создал при этом очень плохой прецедент — такой как «акт государственного терроризма», совершённого против критически важной международной инфраструктуры на фоне геополитического конфликта, заключил Цюй в интервью Global Times.