Немецкий Der Spiegel совместно с другими изданиями продолжает расследование подрыва российско-немецкого газопровода в Балтийском море. Новый фигурант — украинский разведчик, полковник Роман Червинский, который был арестован Украиной весной 2023 года. Немецкий журнал сообщает, что Червинскому приписывают координацию деятельности диверсантов, и указывает, что он известен своими «жёсткими методами». Участие украинского разведчика в теракте ставит под сомнения заявления Валерия Залужного и Владимира Зеленского о непричастности к произошедшему.

48-летний Роман Червинский много лет проработал в украинских спецслужбах, сначала в СБУ, позднее в ГУР Украины. Червинский известен своими рискованными операциями, например, именно он руководил операцией по заманиванию ЧВК «Вагнер» в Белоруссию в 2020 году, которая должна была привести к выдаче бойцов на Украину. В операции по подрыву «Северных потоков» Червинский, по информации Der Spiegel, занимался координацией и логистикой операции. «Очевидно, что он одна из центральных фигур, стоящих за атакой на газопровод «Северный поток».

В настоящее время Червинский находится в украинской тюрьме под следствием. Его обвиняют в «превышении полномочий» в операции, которая привела к гибели двух сотрудников украинских спецслужб и одного солдата. Червинский хотел убедить одного из российских пилотов «перебежать на другую сторону вместе с самолётом», но российский военный вместо этого передал координаты предполагаемого места встречи и туда был нанесён удар, приведшей к гибели украинских военных.

Немецкий журнал отмечает, что Червинский «вероятно, самый спорный спецслужбист страны», так как общество на Украине раскололось относительно обвинений, выдвинутых против него. Одни видят в нём патриота, другие винят его в высокомерии, приведшем к гибели военных. Те, кто поддерживает Червинского, считают официальные обвинения «политической интригой», за которой стоят лица из окружения Зеленского, мечтающие избавиться от «открытого противника» Зеленского.

Возможное участие Червинского в подрыве «Северных потоков» осложнит положение украинского разведчика, пишет Der Spiegel. C началом специальной операции России на Украине Червинский был частью командных структур страны, ответственных за операции в российских тылах. Если он действительно участвовал в атаке на «Северные потоки», то «мало представимо, что как минимум украинский Генеральный штаб не знал заранее» о намечающемся акте саботажа.

Немецкий журнал напоминает, что в первых сообщениях о донесении нидерландской разведки фигурировал именно Валерий Залужный, которому и подчинялась группа диверсантов. Сам Залужный неоднократно отрицал свою причастность к диверсии на «Северных потоках». По информации Der Spiegel, имя Романа Червинского всё чаще всплывает в отчётах международных спецслужб, так как на него как на одного из участников теракта намекают сами украинцы. Такие указания воспринимаются, однако, «ограниченно» немецкими следственными органами, так как им известно, «насколько украинский аппарат безопасности поражён соперничеством и интригами».

Немецкий журнал отмечает, что в случае Червинского речь идёт действительно о человеке, который имеет открытый конфликт с Владимиром Зеленским. В провале операции с бойцами «Вагнера» в Белоруссии в 2020 году Червинский обвинил администрацию украинского президента. Более того, уже после начала российской спецоперации на Украине Червинский продолжал критиковать Зеленского, в частности, обвинял его в том, что тот не подготовил вооружённые силы, что игнорировались предупреждения и так далее. По мнению Романа Червинского такие просчёты «можно объяснить лишь систематической работой российских агентов в правительстве».

Сам Червинский отрицает своё участие в теракте против «Северных потоков» и называет новые обвинения «российской пропагандой». С ним, очевидно, согласны многие украинцы, которые приходят на процессы против Червинского и на которых требуют освобождения Червинского.