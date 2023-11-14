За подрывом «Северного потока» стоит Украина — об этом уже открыто пишут ведущие западные СМИ, — а США продолжают отправлять ей деньги. «С какой стати американские налогоплательщики должны посылать Украине ещё хоть один цент?» — задаётся вопросом сенатор Джош Хоули. В интервью Fox News он призвал администрацию Байдена рассказать всю известную им правду о подрыве газопровода, а также отчитаться за каждый цент, потраченный на Украину.

И вот ещё одно доказательство того, что наши догадки были верны. В представленном докладе говорится о «высокопоставленном украинском военном, имеющем тесные связи с разведкой страны, который сыграл центральную роль в организации подрыва». Роман Червинский «руководил материально-техническим обеспечением и поддержкой группы из шести человек, которая арендовала парусное судно по поддельным документам и использовала глубоководное водолазное оборудование для установки взрывных устройств на газопроводе». Об этом пишет газета The Washington Post.

Со мной на связи сенатор от штата Миссури Джош Хоули. Сенатор, если это правда — а похоже, что это правда, все улики указывают на это, — то с какой стати американские налогоплательщики должны посылать Украине ещё хоть один цент? Я полагаю, что Украина не возражала против нанесения ущерба Европе, если при этом она наносила ущерб и России?

ДЖОШ ХОУЛИ, сенатор США: Да, правда в том, Лора, что мы должны прекратить посылать деньги на Украину. А ещё правда заключается в том, что администрация Байдена обязана честно рассказать американскому народу обо всём, что ей известно. Как мы сейчас узнаём из этих сообщений, наше правительство было заранее предупреждено о подрыве «Северного потока — 2», наше правительство знало, что, скорее всего, это сделали украинцы, и, как сообщает та же газета, украинские спецназовцы, которые осуществили этот взрыв, по-видимому, проходили подготовку в ЦРУ. Что вообще происходит? Я считаю, что Джо Байдену пора стать откровенным с американским народом.

И, сенатор, ещё одно сообщение о том, что ЦРУ предостерегало Украину от взрыва газопровода всего за несколько недель до того, как это произошло. Так говорится в другом докладе. Так что, я полагаю, вы правы: они должны явиться на Капитолийский холм и честно рассказать о том, что произошло на самом деле. Кстати, насколько я знаю, ваш коллега из Коннектикута, сенатор Крис Мёрфи, глубоко обеспокоен прекращением работы правительства, но не так уж сильно переживает об американцах. Посмотрите.

КРИС МЁРФИ, сенатор США: Мы не можем допустить шатдаун правительства в эти выходные, и уж точно не в то время, когда наши друзья в Израиле и на Украине сталкиваются с опасными для жизни кризисами. Бывают моменты, когда никак нельзя оплошать, и не всегда видно путь к цели, однако достичь её надо. У Украины заканчиваются патроны для оружия, а Израиль сейчас отчаянно нуждается в нашей поддержке.

У них заканчиваются патроны? А Европа разве больше боеприпасов не предоставляет? Что вы думаете по этому поводу?

ДЖОШ ХОУЛИ: А я вам скажу, кто поставляет патроны! Это оружие, которое должно было быть направлено в Израиль, Лора. Мы говорим о перекладывании бремени, однако, неся бремя нашего союзника Израиля, мы до сих пор ничем его не поддержали. Мы ничего для них не сделали. Конгресс не выделил им ни оружия, ничего. И всё, чем мы занимаемся, — это подачки Украине: всё больше, больше, больше… В то же время мы читаем статьи про то, что, на самом деле, Украина стоит за этими подрывами, что Украина стоит за диверсией и что мы, возможно, причастны к этому.

Мы должны знать, на что потрачен каждый цент на Украину. Были ли потрачены наши деньги на подрыв «Северного потока — 2»? Находятся ли сейчас на территории Украины американские войска или агенты ЦРУ? Мы должны знать факты. Ни цента больше для Украины. А за каждый цент, который мы уже потратили, мы требуем предоставить отчёт прямо сейчас.

Можете ли вы заверить наших телезрителей в том, что подотчётность будет предоставлена? Что лица, ответственные за эти решения в правительстве США, действительно явятся на Капитолийский холм и будут вынуждены ответить на эти вопросы?

ДЖОШ ХОУЛИ: Вот что я вам скажу: если бы это зависело только от меня, они бы ответили, Лора. И это ещё одна причина, по которой нам нужен наблюдательный орган, который бы отчитывался за каждый потраченный цент. Я уже несколько раз призывал сенат назначить генерального инспектора, который занимался бы только тем, что отслеживал расходование средств. И, Лора, они голосуют против! Каждый раз! Это говорит о том, что люди в администрации конгресса не хотят знать правду. Они не хотят, но американский народ заслуживает того, чтобы знать.

Мы никогда не узнаем, сколько из этих денег находится на счетах в швейцарских банках. Сенатор, рада была видеть вас, спасибо!

Дата выхода в эфир 14 ноября 2023 года.